Bogojavljenje u Pljevljima za krst časni 35 vjernika se pogružavalo

Pljevaljski pravoslavni vjernici hrišćanski praznik Bogojavljenje, ove godine na minus devet stepeni celzijusa, dočekli su srca puna ljubavi i jake vjere, a 35 vjernika je pristupilo činu pogružavanja u malenom bazenu Biserke. Posle svete liturgije i osvećenja bogojavljenske vode, uz blagoslov igumana Manastira Svete Trojice protosinđela Zosima za krst časni, prvom pogružavanju u vodu u ime Svete Trojice: Oca i Sina i Svetoga Duha pristupio je Ivan Obrenić, koji tradiconalno petu godinu za redom svoj duh i tijelo krepi u bogojavljenskoj vodi Biserke. Trojica najmlađih učesnika čina pogružavanja, dvanaestogodišnji Jovan Perković i Mihailo Cupara i Zaharije Perković (14), obred su uradili uz prisustvo i saglasnost roditelja. Najmlađi nisu krili svoju sreću, kažu da su prošle godine gledali pogružavanje a ove godine i učestvovali i da je važno dobro udahniti prije pogružavanja a da najviše zebu prsti na nogama. Dok su ostali vjernici Srpske pravoslavne crkve stajali umotani u šalove i kape, gdje ni rukavicama nisu bile dovoljna zaštita od hladnoće, s blagoslovom Božijim činu pogružavanja pristupili su: Mladen Cupara, Nikola Gačević, Simeun Olić, Dejan Knežević, Dražen Nenadić, Miloš Lončar, Savo Mazalica, Darko Knežević, Ilija Deverdžić, Mile Gazdić, Miljan Lončar, Ratko Cupara, Vladan Knežević, Grbović Rajko, Miljan Dragaš, Mladen Mrdak, Sava Gazdić, Milenko Lazarević, Marko Gazdić, Mileta Mićko Raonić, Veselin Dragaš, Aleksa Vujanović, Milan Mrdak, Vojo Babić. Čin je trajako preko sat vremena a učesnici su na poklon dobili drveni krst, ikonu i knjigu.

I ove godine vjernici su se prisjetili blaženopočivšeg protosinđela Vladislava s čijim blagoslovom je obnovljena tradicija plivanja, odnosno pogružavanja na dan Bogojavljenja, za koji sv. Justin Ćelijski kaže da je najveći događaj u istoriji zemlje za rod ljudski, kada se Bog se javlja. Iguman Zosim kazao je da pogružavanje svim učesnicima i svim vjernicima bude na zdravlje i iscjeljenje duše i tijela. Zajedničko fotografisanje sa završeno je pozdravom Bog se javi, vaistinu se javi.

„Gospod Hristos, Koji je jedini pobedio smrt Vaskrsenjem Svojim, On je taj koji je time pokazao i dokazao da je zaista Istiniti Bog. A onda, bezbrojnim čudesima od tada do današnjeg dana i od današnjeg dana do Strašnog Suda. Sve što je samozvanstvo, samozvani bog, sve ono što je u ludilu zemaljskom sebe proglasilo za boga, sve se to grči kao nemoćna nula pred Istinitim Bogom i Gospodom Hristom…..

Đavo laže ljude, kroz greh ovladao je svetom. Da se Gospod nije javio, da On Bog nije sišao na zemlju, da nije ostao na njoj, o, odavno bismo se mi svi pretvorili u male ili velike đavole i đavolčiće; davno bi se rod ljudski raspao u bezbrojnim lažima, u bezbrojnim smrtima. Samo blagodareći Njemu, Gospodu Hristu mi, mi znamo Istinu. Idući za Istinom mi spasavamo sebe od svakoga greha, od svake laži nečastivoga. Kad se Bog javi na zemlji, on donese s Neba sve što je Božje.

Gle, javi se na zemlji kao Bog i Čovek, kao Bogočovek Gospod Hristos, javljajući svetu Večnu Pravdu. Ljudi, zbunjeni svojim zabludama, svojim lažnim učenjima, svojim gresima, zaboravljaju na Pravdu Božju, iskvaruju Pravdu Božju, odbacuju Pravdu Božju. Javlja se On, Koji jeste sav oličenje Pravde Božje, sav Pravda za nebo, sav Pravda za zemlju, sav Pravda za rod ljudski, sav Pravda za mene i za tebe. Ko će tebi i meni dati pravdu, ako ne On? Probaj, pokušaj, da ti ljudi osiguraju pravdu u ovome svetu, pa ćeš videti kako ćeš se ugruvati o bezbroj stena, o bezbroj nepravdi ljudskih. A On, On usađuje u svačiju dušu Pravdu Božju. I sa Njim, kada se On javio na zemlji i ostao na zemlji, javlja se i ostaje na zemlji Večna Pravda Božja. Sve što je Božje, večno je. Eto, i Pravda Božja je večna“, kaže se u besjedi sv. Justina Ćelijskog.

Jovan i Zaharije Perković