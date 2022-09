Bojan Krvavac-Brkoviću putuj, idemo ljudi da otjeramo tajkune.

Danas je kao bomba u Pljevljima odjeknula informacija da se Tajkun blizak prethodnoj vlasti ,

Dragan Brković usudio, da nakon više od 15 godina iživljavanja nad pljevaljskim šumama, devastacijom nad prirodnim resursima i ponižavanja pljevaljske sirotinje, tuži Upravu za šume Crne Gore, zbog raskida koncesionog ugovora.

U svojoj tužbi Brković podražuje 62,2 miliona evra zbog izgubljene dobiti , materijalne štete I povrede poslovnog ugleda.

Ako ekonomski i privredni devastator Opštine Pljevlja potražuje toliki novac, da je bilo pravde u ovoj državi za poslednjih trideset godina, onda on pljevaljskoj lokalnoj samoupravi duguje 500 miliona.

Prosto je nevjerovatno da se čovjek koji je prepoznat kao uništitelj svega čega se dohvatio u našem gradu drznuo da potražuje bilo šta posle katastrofe koju je ostavio za sobom u Pljevljima.

Ovim putem poručujemo Draganu Brkoviću da će njegovo poslovanje biti predmet akcenta poslovanja neke buduće lokalne vlasti, na čelu sa Demokratama, jer je za ove iz DPS- a, on do sada predstavljao “investitora koji će preporoditi Pljevlja”