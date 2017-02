Bojović: Đačić je sebi dao za pravo da izigrava mjerni instrument

Najnovija izjava Mirka Đačića kojom kritikuje i optužuje Agenciju za životnu sredinu zbog toga što je preporučila građanima Pljevalja da ne otvaraju prozore i ne izlaze iz kuća u vrijeme drastične zagađenosti, predstavlja skandal nad skandalima. Kako vidimo, Mirko Đačić je dao sebi za pravo da izigrava mjerni instrument. Kao poznati „stručnjak opšte prakse“ on umišlja da može da zamijeni mjernu stanicu, sve institucije, i državne i zdravstvene, i da od svih bolje zna i osjeća koliko su Pljevlja zapravo zagađena, pa i od onih koji su oboljeli i umrli od posledica ovako teške ekološke situacije u našem gradu.

Umjesto da, shodno zakonu, uvede vanredno stanje u Pljevljima i traži hitne mjere, sankcije i investicije od strane Vlade, on na skandalozan način prigovara Institutu za javno zdravlje i Agenciji, jer oni, po njemu, navodno pretjeruju u ocjeni stanja i stepenu ugroženosti građana. Dok su prethodnih godina nadležne državne institucije brutalno ignorisale ovaj problem i negirale njegovu dramatičnu dimenziju, Mirko Đačić je ćutao i takav odnos odobravao, a sada kada su konačno i bar donekle priznali kakva je zapravo ekološka situacija, on je našao da reaguje i da im to ospori.

Privremeni vršilac dužnosti predsjednika opštine, po ko zna koji put, na besraman način, pokušava da zataška problem zagađenosti u Pljevljima i papagajski objavljuje da će tražiti saglasnost vlade za to da se ne preduzme ništa. Umjesto da ukupnoj javnosti prikaže dramatično stanje životne sredine u Pljevljima, on pokušava da takvo stanje relativizuje i minimizira, nastupajući još jednom kao poslušni činovnik kriminogene i pljačkaške vlasti. Po svemu sudeći, Mirko Đačić je svjestan da funkciju koju trenutno obavlja zasigurno napušta i da je otpisan i kod građana i u samom DPS-u. Preostalo mu je još da pokuša da kupi neko novo mjesto za sebe, poniznom lojalnošću državnoj vlasti i njenom vrhu, pa čak i kada su na dnevnom redu ovako osjetljivi životni problemi i teme. On može da ponižava sebe, ali treba da zna da ne može da ponižava Pljevljake, njihovu borbu za goli opstanak i njihovu inteligenciju.

Podsjećamo da je prošle godine, umjesto da proglasi stanje ugroženosti, alarmira javnost i traži stvarnu, a ne fiktivnu podršku vrha vlasti, Mirko Đačić preporučio građanima Pljevalja da u danima zagađenosti prošetaju po okolnim brdima. Kao da Pljevljaci nisu sami svjesni takve mogućnosti, i kao da svi to mogu sebi da priušte svakog dana. Činilo se da takvu izjavu niko nikada neće nadmašiti, ali evo uspio je sam njen autor. Ako već ne smije da javno saopšti istinu i zastupa naše osnovno pravo na život u zdravoj životnoj sredini, Mirko Đačić je bar mogao, u interesu Pljevljaka, da ćuti. Ali, kako vidimo, ni to nije uspio da postigne.

Vladislav Bojović, predsjednik Opštinskog odbora Demokratske narodne partije u Pljevljima i funkcioner Demokratskog fronta