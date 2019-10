Šira javnost je upoznata sa inicijativom odbornika DPS-a dr Ermina Harbića da se u Pljevljima konačno uredi trg i izgradi spomenik patrijarhu Varnavi, rođenom Pljevljaku. Inicijativa je upućena u formi odborničkog pitanja na sjednici skupštine opštine Pljevlja i događa se u godini kada Srpska pravoslavna crkva obilježava 800 godina autokefalnosti i trajanja, ali i u godini u kojoj je kulminirala antisrpska politika aktuelne vlasti u Crnoj Gori. Politika koja se ogleda u progonu i brutalnoj diskriminaciji usmjerenoj protiv državotvornog srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.

Ova inicijativa je upućena u trenutku kada je u Pljevljima, od strane istog DPS-a kome dr Harbić pripada, zabranjeno korišćenje opštinske sale i sale gimnazije za predavanje publiciste Dragoslava Bokana posvećeno upravo patrijarhu Varnavi. Zabrana je očigledno ustanovljena samo za one pisce, pjesnike i organizacije koji nisu pod kontrolom aktuelne vlasti i koji nisu instrumenti zvanične antisrpske ideologije. Tragična je i apsolutno neprihvatljiva zabrana korišćenja sale opštine Pljevlja u kojima većinu čine Srbi, govornici srpskog jezika i vjernici Srpske pravoslavne crkve i zabrana korišćenja sale gimnazije „Tanasije Pejatović“ u Pljevljima koju je 1901. godine, kao Srpsku gimnaziju, osnovala kraljevina Srbija i koja je najstarija gimnazija u istorijskoj oblasti stare Hercegovine i stare Srbije. Takođe, svjedoci smo da je prošle godine zabranjeno održavanje svečane akademije povodom dana oslobođenja i slave grada Svete Petke, a da je muftija Muamer Zukorlić regularno održao predavanje u pljevaljskoj gimniziji u kojem je izrazio očekivanje da će Pljevlja postati glavni grad Sandžaka.

Ova inicijativa odbornika DPS-a Ermina Harbića dolazi u trenutku kada u Crnoj Gori i u Pljevljima na direktorskim mjestima u državnim organima i preduzećima, školama, bolnicama…, ne samo da nema niti jednog Srbina, već je sve manje pravoslavaca i kada je zapošljavanje mladih koji se javno izjasne da su Srbi nemoguća misija.

Objašnjenje ovog poteza dr Harbića vrlo je jednostavno. Suočeni sa padom podrške kod pravoslavnog naroda, u DPS-u su prinuđeni da određenim deklarativnim postupcima stvaraju privid demokratskog ambijenta, tolerancije i uvažavanja prava Srba i vjernika Srpske pravoslavne crkve. U pitanju je unaprijed dogovoren i na partijskom sastanku isplaniran jeftini politički trik, bolje reći blef, dok je dr Harbić iskorišćen samo kao podesan izvršilac posla. Čak se može reći da je nepristojno da inicijativu za podizanje spomenika Patrijarhu upućuje musliman.

Ne može se ovakvim inicijativama stvarati privid normalne atmosfere i demokratskog ambijenta, niti se može kamuflirati diskriminacija državotvornog srpskog naroda, srpskog jezika i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Pogotovo kada Ustav brutalno diskriminiše Srbe, Zakon o opštem obrazovanju i vaspitanju takođe, dok je situacija sa pravom na zapošljavanje Srba u državnim organima kao u vrijeme fašističkih totalitarnih društava u kojima su postojali građani prvog i drugog reda.

Gospodin Harbić moguće da jeste korektan građanin i korektan doktor u zapuštenoj pljevaljskoj bolnici, ali je ipak DPS-ovac. Ne možete biti častan i iskren podnosilac ovakve inicijative, a biti i dalje u DPS-u i podržavati ovakvu vladajuću politiku. To jednostavno ne ide jedno sa drugim. Samo stanje u pljevaljskom zdravstvu dovoljan je razlog da gospodin Harbić napusti DPS, kao čin moralne i profesionalne odgovornosti, međutim, vidimo da on to ne čini.

Da je bilo političke volje vrha vlasti, spomenik patrijarhu Varnavi bi davno bio podignut, posebno nakon niza prethodno upućenih inicijativa brojnih organizacija i građana. Umjesto toga, vidimo da ova tema DPS-u služi za običnu manipulaciju, a moguće je da će poslužiti i kao pokriće i opravdanje za neke druge inicijative koje će uslijediti u Pljevljima, a tiču se interesa islamske zajednice i dodatnog pozicioniranja islamskog faktora u Crnoj Gori.

Vladislav Bojović, odbornik u SO Pljevlja i funkcioner Demokatskog fronta