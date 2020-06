Bojović: Javni dug CG 82 odsto BDP a nije otvoreno ni jedno radno mjesto u proizvodnji

Javni dug CG preko 82% BDP-a, a nije otvoreno nijedno radno mjesto u proizvodnji.

Po priznanju nadležnih državnih institucija, javni dug Crne Gore narastao je na preko 82% BDP-a, a državnom budžetu nedostaje skoro 900 miliona evra. Istovremeno, svjedoci smo da već godinama nije otvorena niti jedna fabrika, niti jedan ozbiljan proizvodni pogon, pa samim tim nije otvoreno niti jedno novo radno mjesto u sektoru proizvodnje. Crna Gora godišnje uvozi robe u vrijednosti od preko 2 milijardi evra i to uglavnom one robe koju bi mogla sama da proizvede, dok izvozi 10 puta manje i to dominantno sirovinu.

Dok, recimo, u Srbiju i druge evropske države dolaze investicije i kompanije koje pokreću proizvodnju i zapošljavaju radnike, u Crnu Goru dolazi isključivo sumnjivi ili kriminalni kapital kojim se za interes pojedinaca, kupuju prirodna bogatstva Crne Gore, a manjim dijelom i osiromašeni glasači pred izbore.

Dok ogroman broj građana Crne Gore nema nikakav, a kamoli održiv i dobro plaćen posao, tajkuni bliski vlasti i najviši funkcioneri vlasti se na račun uvoza, šverca i rasprodaje prirodnog bogatstva enormno bogate i postaju multimilioneri.

U takvoj situaciji, kriminalizovani vrh režima je odlučan i na dobrom je putu da ugasi i turističku sezonu, koristeći tzv. NKT kao partijski servis ili političko tijelo, pokazujući još jednom potpuno odsustvo osjećaja i zainteresovanosti za život i ekonomski položaj ogromne većine građana.

Crna Gora je, nažalost, jedina država u Evropi i svijetu u kojoj kriminalci imaju svoju državu. Da je Crna gora slobodna, a ne privatna država uske grupe pojedinaca, njeni građani bi mogli da žive bogato sa svim svojim razlikama.

Štaviše, umjesto da se suoči sa dramatično teškom ekonomskom situacijom i da se posveti otvaranju novih radnih mjesta u privredi, vrh vlasti, ogrezao u kriminalu i korupciji, produbljuje nacionalne podjele, proizvodi nestabilnost, proganja vjekovnu i državotvornu SPC, sa krajnjim ciljem da ugasi pravoslavlje u Crnoj Gori.

Istovremeno, litije su pokazale da je veliki broj dosadašnjih glasača ove vlasti postao svjestan da je vrh režima i njih godinama varao i da je vlast korišćena samo za bogaćenje uske grupe pojedinaca. Dakle, prevareni su i oni u opoziciji, ali i mnogi od onih koji su pripadali ovoj vlasti ili su je podržavali.

U ovoj činjenici krije se ključni razlog zašto kriminalci u vrhu vlasti ne dozvoljavaju nastavak litija i zašto drže zatvorenom granicu sa Srbijom, dok štetu isključivo trpe građani i ekonomija Crne Gore.

Jedino rješenje za spas ekonomije i oporavak privrede Crne Gore leži upravo u tome da se ona kao država ekonomski otvori, ekonomski sarađuje i infrastrukturno poveže sa državom Srbijom i svim drugim državama koje ulažu u podizanje proizvodnje i izvoza, kako bi konačno pokrenula sopstvenu privredu i otvorila nova radna mjesta. Jasno je da sa ovom vlašću koja je opredijeljena da održava nerazuman i štetočinski neprijateljski stav prema Srbiji i Srbima to nije moguće, i da će sa ovom vlašću ekonomska kriza biti sve veća i veća. Zbog toga, ona jednostavno zaslužuje da bude smijenjena, i od onih birača koji su je do sada podržavali, bez obzira na to kako se oni nacionalno izjašnjavali.

Vladislav Bojović, član predsjedništva Demokratske narodne partije i funkcioner Demokratskog fronta