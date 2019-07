Saopštenje za javnost

Poslednje zasijedanje Skupštine opštine Pljevlja obilježila su tri događaja.

U pokušaju da odbrani svog partijskog šefa Mila Đukanovića od osnovanih optužbi da je stvorio privatnu državu i da je uništio Pljevlja, novoizabrani predsjednik opštine Igor Golubović je saopštio kako će o tome da li će Milo Đukanović nastaviti da vlada u Crnoj Gori odlučivati i spoljno-politički partneri DPS-a. Time je gospodin Golubović, direktno i pred cijelom javnošću, potvrdio da se međunarodne adrese, naklonjene vlastima, direktno miješaju u unutrašnje stvari Crne Gore i odlučuju ko će u ovoj državi da vlada, umjesto da to bude stvar o kojoj će isključivo odlučivati građani koji u ovoj državi žive. Dok se protiv lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića objavljuju presude zbog navodnog učešća u navodnom državnom udaru, koji je navodno organizovala zvanična Rusija, bez ijednog dokaza, funkcioner vlasti u Pljevljima otvoreno i javno saopštava kako će o vlasti u Crnoj Gori i o sudbini Mila Đukanovića odlučivati spoljnopolitički partneri vladajuće strukture, odnosno strani centri moći. Ovim je Golubović potvrdio da je Crna Gora zapravo protektorat, a ne slobodna država, kao i da Milu Đukanoviću sva sudbina zavisi od onih koji Crnom Gorom upravljaju sa strane.

Novoizabrani predsjednik opštine je, na pitanje odborničkog kluba DNP-a, da li se, kao neko ko bi trebalo da štiti temeljna prava većinskog pravoslavnog stanovništva opštine Pljevlja, slaže sa namjerom Vlade da otima crkve i manastire od jedine kanonske i istorijske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i da tu istu Crkvu gasi i ukida, odgovorio eksplicitno da je sve što je u postavljenom pitanju rečeno neistina, čime je zapravo potvrdio da ne samo da se protivi stavu jedine kanonske Crkve po pitanju Zakona o slobodi vjeroispovijesti, već da je i on za najavljeni progon, zbog čega i u ovom dijelu poslušnički podržava politiku Vlade. To je važna činjenica i saznanje, imajući u vidu da ubjedljivu većinu građana u Pljevljima čine vjernici jedine kanonske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori koja jeste glavni stub odbrane pravoslavne Crne Gore i koja je kroz vjekove stvarala Crnu Goru.

Na sjednici se desilo i to da je vladajuća koalicija odbila predlog opozicije da se raspravlja o ekološkoj katastrofi i pomoru ribe koje je proizvelo izlivanje otrovnih supstanci iz postrojenja Termoelektrane Pljevlja u rijeku Vezišnicu i Ćehotinu. Ovakvim potezom vladajuća koalicija u Pljevljima je nesumnjivo pokušala da zataška ovu katastrofu nesagledivih posledica. Valjda svjesni činjenice da se u ovom slučaju mora tražiti krivična odgovornost ljudi koji upravljaju Elektroprivredom, a onda i politička odgovornost resorsnog ministra Simovića, koji je odmah potrčao da, zajedno sa predsjednikom opštine Igorom Golubovićem, svu krivicu svali na nekog od običnih radnika Termoelektrane Pljevlja, zaprijetivši im krivičnim prijavama. U svakoj uređenoj evropskog državi resorsni ministar bi morao podnijeti ostavku, ali ne i Milutin Simović u privatnoj državi Crnoj Gori. U svakoj uređenoj državi zbog ovoga bi neko u vrhu odlučivanja Elektroprivrede završio u zatvoru, ali će i u ovom slučaju, od ove vlasti, biti nesumnjivo zaštićen. Bez obzira na to što je ovo jedan u nizu ekoloških incidenata u Pljevljima koji bi morao da navede svaku odgovornu vladu da konačno uspostavi pravi inspekcijski nadzor i drastično sankcionisanje privrednih subjekata kao zagađivača, a onda i da opredijeli tu istu vladu da konačno dozvoli Pljevljacima naplatu ekološke naknade od najvećih zagađivača – to se bez smjene ove vlasti neće desiti.

Sve viđeno na ovoj sjednici ukazuje da se ništa neće promijeniti na bolje ni kada je u pitanju novi predsjednik opštine, ni kada je u pitanju odnos centralne vlasti prema Pljevljima. Stoga jedino rješenje i spas za Pljevlja jeste u snažnom otporu i masovnom otkazivanju poslušnosti ovoj vlasti od strane samih građana Pljevalja i uopšte građana Crne Gore.

\

Vladislav Bojović, predsjednik OO Demokratske narodne partije u Pljevljima i funkcioner Demokratskog fronta