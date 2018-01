Bojović: Lokalna vlast nakaradno, štetočinski i protivzakonito upravlja budžetom

Lokalna vlast Bošnjačke stranke, DPS-a i Socijaldemokrata u Pljevljima je sve učinila da od javnosti sakrije zvanični Izvještaj Državne revizorske institucije o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu, pošto on do kraja razotkriva koliko se nakadno, štetočinski i protivzakonito upravlja opštinskim budžetskim novcem od strane garniture koja je trenutno na vlasti. Ovaj izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja Opštine, pokazuje u kojoj mjeri se nenamjenski i neracionalno troši novac građana Pljevalja i stvaraju nova zaduženja i obaveze, a da pri tom nijedan od kapitalnih projekata, koji je od strane ove vlasti najavljen ili obećan, nije završen, od gradske toplane, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, sistema za prečišćavanje otpadnih voda, Doma kulture, doma za stare, seoskih puteva i vodovoda, temeljne rekonstrukcije gradske vodovne infrastrukure i ulica, uređenja korita rijeke Ćehotine, sanacije spomenika na Stražici, pa sve do gradske fontane. Kardinalan primjer jeste projekat regulacije korita rijeke Ćehotine, gdje i pored izrađenog Glavnog projekta, nije preduzeto ništa na realizaciji ove prioritetne investicije.

Opštinska vlast je Odlukom o budžetu za 2016. godinu planirala prihode u ukupnom iznosu od 19.260.865,00 evra. Međutim, utvrđeno je da su prihodi ostvareni u iznosu od 10.237.346,70 evra, odnosno 53,15% u odnosu na planirane. Od sredstava kapitalnog budžeta Opštine Pljevlja u iznosu od 9.071.825,00 evra trebalo je da se finansiraju projekti po potrošačkim jedinicama. Međutim, kako stoji u Izvještaju, „realizacija kapitalnog budžeta koja se odnosi na 2016. godinu izvršena je sa samo 21,29% u odnosu na plan i ista je dovedena u pitanje zbog nelikvidnosti Opštine… Od predviđenih 94 projekta koji su planirani Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, na 56 projekata nijesu započete ni pripremne radnje (realizacija je 0,00€), dok je na 8 projekata utrošeno do 500€. Navedeno ukazuje na alarmantnu situaciju da 2/3 budžetom planiranih projekata nije ni započeto.“ Takođe se kaže kako ukupan rast neizmirenih obaveza (dospjelih a neplaćenih obaveza) u iznosu od 7.691.000,00€ zahtijeva da Vlada u saradnji sa Opštinom razmotri obaveze iz člana 59a Zakona o finansiranju lokalne samouprave i pripremi sanacioni plan sa programom mjera za prevazilaženje finansijskih teškoća. U Izvještaju se navodi i da stanje neizmirenih obaveza Opštine na kraju 2016. godine iznosi 4.796.438 evra, a javnih preduzeća 3.177.349 evra što je ukupno 7.973.787 evra. Ovim nisu obuhvaćene obaveze od 2.813.114 evra, koje se odnose na naplaćenu naknadu za zaštitu životne sredine Elektroprivredi i obavezu za povraćaj lokalne komunalne takse. Takođe, revizijom je utvrđeno da ukupno zaduženje Opštine na kraju 2016. godine po osnovu uzetih kredita, datih garancija i Ugovora o reprogramu obaveza iznosi 3.813.816 miliona evra. Ako se ovome dodaju još i reprogramirane nedospjele poreske obaveze Opštine i javnih ustanova u iznosu od 5.979.934 evra i nedospjele reprogramirane poreske obaveze javnih preduzeća od 4.002.488 evra dolazimo do ukupnog iznosa od preko 24,5 miliona evra duga na kraju 2016. godine. Zaključak je da opštinska vlast BS-DPS-SD ne da nije smanjila dug Opštine Pljevlja uz vremena kada je njom upravljao Filip Vuković, već je realno očekivati da će nakon predstojećih izbora, ostaviti Opštinu u još težem finansijskom stanju od onoga koje je zatečeno 2011. godine.

Takođe, u Izvještaju o reviziji stoji da je lokalna vlast tokom 2016. godine uvećala stanje neizmirenih obaveza za iznos od 3.724.634,76€ koji se najvećim dijelom odnosi na neplaćene poreze i doprinose po osnovu zarada, neplaćena ostala lična primanja i neplaćene obaveze prema opštinskim preduzećima (JP “Čistoca” i JP “Vodovod”). Tokom 2016. godine nije plaćeno naloga u iznosu od 4.796.434,65€, što znači da se radi o novoformiranim obavezama. Drugim riječima, i pored toga što se nisu podizani krediti, stvarale su se nove milionske obaveze po još nepovoljnijim uslovima od kreditnih, a da nisu izmirene stare. Zbog toga se u Izvještaju konstatuje da: “Opština bez finansijske pomoći Države ili dodatnog zaduženja (refinansiranja kredita) teško može izmirivati svoje obaveze“. U Izvještaju se navodi i da je opštinska vlast nova zapošljavala sprovodila na način „koji nije u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu oblast zapošljavanja i predstavlja njihovu zloupotrebu“. Kao i da Opština nije uplaćivala poreze i doprinose na zarade zaposlenih što je takođe protivno važećem zakonu.

I budžet Opštine Pljevlja za 2018. godinu u iznosu od 17,9 miliona evra je nerealan i neodrživ, jer je jasno da Opština ni približno neće ostvariti prihode u planiranom iznosu. Ako uzmemo u obzir nivo dospjelih obaveza, loše ostvarenje prihoda i planiranu otplatu dugova u iznosu od 4,887,719 evra, evidentno je da ni u 2018. godini neće biti realizovano praktično ništa od ozbiljnijih projekata i investicija. Aktuelna lokalna vlast BS-DPS-SD faktički nema kapitalni budžet, jer nije u stanju da ga realizuje. Kapitalni budžet se utvrđuje i usvaja samo pro forme i na papiru kako bi se obmanjivala i zamajavala javnost.

Takođe, uprkos preporukama, usled velikih dugova i katastrofalnog stanja finansija, lokalna vlast nije pristupila izradi sanacionog plana niti rebalansu budžeta, kako bi se novac građana Pljevalja i dalje trošio shodno trenutnoj procjeni, koju pojedinci iz lokalne vlasti prave lično. Dakle, lokalna vlast BS-a, DPS-a i SD-a rasipa novac građana ne shodno odluci o budžetu i utvrđenom planu, već shodno trenutnim hirovima i interesima vladajuće garniture. Stoga i ne čudi što su se, recimo, uređivali putevi samo do sela u kojima imanja imaju funkcioneri vladajućih partija.

Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja dovoljan je razlog da ova nesposobna i nestručna opštinska vlast, odmah bude raspuštena i rasformirana, umjesto što se čeka da je građani Pljevalja na predstojećim izborima pošalju u prošlost.

Vladislav Bojović, predsjednik OO Demokratske narodne partije Pljevlja i funkcioner Demokratskog fronta