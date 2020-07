Upozoravamo neustavni NKT da se, mjerama koje donosi, brutalno miješa u izborni proces u korist vladajuće garniture koja bi da progoni Srpsku pravoslavnu crkvu i otima svetinje, koja bi da održi sistem u kojem se samo pojedinci bogate dok su svi ostali prevareni, zapostavljeni, diskriminisani i u kojem većina jedva sastavlja kraj sa krajem. NKT se pretvorilo u puki predizborni servis DPS-a, naočigled čitave domaće i međunarodne javnosti. I to na način da izborni proces učini što neregularnijim, ali u korist vladajuće garniture. Na izborima koji su sudbinski za opstanak Crkve i pravoslavlja u Crnoj Gori, NKT se svrstava na stranu onih koji bi da Crkva i pravoslavlje u Crnoj Gori budu ugašeni.

Javnost u ovom trenutku treba da zna, da li je istina da su puni kapaciteti za smještaj oboljelih od korona virusa u bolnicama širom Crne Gore, a da ništa nije preduzeto, posle toliko vremena od izbijanja epidemije, da se novi kapaciteti obezbijede? Da li je istina da je infektivno odjeljenje u Podgorici već popunjeno? Koji je kapacitet jedinica intenzivnog liječenja u pogledu obezbijeđenog centralizovanog kiseonika i sa koliko slobodnih respiratora u ovom trenutku raposlažu zdravstvene ustanove? Zašto se od početka epidemije praktično nije ništa uradilo na razvođenju centralizovanog kiseonika na infektivnoj klinici u Podgorici i u bolnicama širom Crne Gore? Zašto to nije urađeno na vrijeme, a evidentno je da nije, ako se očekivao drugi talas epidemije?

Po svemu sudeći, parapolitički NKT ne interesuje to što su zdravstveni radnici, ljekari i medicinske sestre, dovedeni na samu granicu izdržljivosti! Ovom prilikom upućujemo veliku zahvalnost medicinskim sestrama u Pljevljima i širom Crne Gore koje su uprkos pritiscima i ucjenama kojima su godinama bile izložene, podržale Crkvu i svetinje u ovom sudbinskom trenutku za Crnu Goru.

Takođe, pozivamo NKT da prestane da diskriminiše opštine kao što su Pljevlja kroz uvođenje rigoroznih mjera blokade života, dok u drugim opštinama sa sličnom ili lošijom epidemiološkom situacijom to ne čine. Pored toga, u Pljevljima je, recimo, manje zaraženih na 100 000 stanovnika nego u Podgorici, Tivtu, Budvi, Cetinju… a u Pljevljima su primjenjene mnogo strožije mjere, nego u drugim gradovima. Postavlja se pitanje da li su pljevaljski ugostitelji manje bitni od ugostitelja u drugim gradovima? S tim u vezi podsjećamo da, u periodu dok u Pljevljima nije bilo zaraženih, Pljevljaci su podnosili iste mjere kao i stanovnici drugih opština, u kojima je bilo više desetina oboljelih od korona virusa. Pljevljima i sjeveru Crne Gore je ionako dosta diskriminacije!

Umjesto što su zaokupljeni prilagođavanjem mjera predizbornim potrebama vlasti, članovi NKT-a bi trebalo da prestanu da primjenjuju dvostruke aršine i da se konačno pozabave ogromnom konfuzijom koja vlada i na graničnim prelazima i u pogledu nejasnih mjera koje se donose, ali i evidentnim nepostojanjem koordinacije nadležnih državnih organa i zdravstvenih ustanova.

U svjetlu predstojećih izbora, vrlo je indikativno to što se, mjerama NKT-a, praktično onemogućava ulazak građana Crne Gore iz Srbije, a omogućava se ulazak u Crnu Goru, a samim tim i glasanje na predstojećim izborima muslimansko-bošnjačkoj dijaspori iz Švajcarske, Njemačke, Luksemburga…, koja već decenijama ne živi u Crnoj Gori i koja bi sada, namjerom ove vlasti, trebalo da presudi status Crkve i pravoslavnih svetinja u Crnoj Gori. Navedena činjenica govori o očiglednoj panici i strahu režima od sigurnog poraza, jer im njihovi dosadašnji glasači, masovno otkazuju povjerenje i poslušnost!

Stoga, ovoga puta, ni NKT-u neće poći za rukom da spasi ovu vlast sigurnog poraza jer narod u Crnoj Gori ne da svetinje, želi slobodnu, a ne privatnu državu, želi konačno normalan posao i normalan život uz pravoslavno pomirenje i političku stabilnost, a to možemo obezbijediti samo smjenom ove, od naroda otuđene, vladajuće garniture.

Vladislav Bojović, član predsjedništva Demokratske narodne partije i funkcioner Demokratskog fronta