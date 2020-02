Bojović: Pripadnici SAJ-a djelovali kao razularena banda željna infatilnog dokazivanja

Svjedoci smo da u Pljevljima režim preko specijalnih policijskih formacija pojačava torturu i nastavlja sa maltretiranjem pljevaljsake omladine bez bilo kakvog povoda i razloga. Ovo što se poslednjih dana i večeri dešavalo u Pljevljima na najbolji način odslikava stanje nervoze, panike i sluđenosti u kojem se nalazi ovaj odnarodjeni režim, suočen sa masovnim učešćem vjerujućeg naroda na litijama i njihovom besprekornom organizacijom. Ove takozvane akcije specijalnih policijskih jedinica, dovedenih sa strane u Pljevlja, izvode se stihijski i haotično i jasno je da mogu biti samo kontraproduktivne za onoga ko ih naručuje i ko njima diriguje. Nastupajući bahato i siledzijski, od vrha vlasti zloupotrebljena, maskirana lica djelovala su prethodnih noći u Pljevljima više kao razularena banda željna infantilnog dokazivanja, nego kao policija jedne uređene i pravne države, što Crna Gora evidentno nije.

Vrlo je indikativno i izaziva ozbiljnu zabrinutost to što se povodom poslednjih događaja u Pljevljima ne oglašavaju ni predstavnici EU u Crnoj Gori, niti zapadne ambasade, dakle predstavnici država u kojima se visoko poštuju i štite ljudska prava i slobode.

Ovim svojim akcijama vrh vlasti i vrh policije nije uspio nikoga da zaplaši, niti da bilo koga impresionira. Samo su uspjeli da i one iole razumne gradjane Pljevalja, koji su iz različitih razloga do sada podržavali ovu vlast, navedu na pitanje: u kakvoj mi to zemlji živimo, ako se policija ovako bahato i siledžijski ponaša prema našoj omladini, a onda i da ih dodatno navede na razmišljanje i riješenost da ovu vlast više nikada ne podrže. Uvjereni smo da će Pljevljaci nakon ovoga što im je poslednjih dana priredila aktuelna vlast, samo nastaviti da još snažnije i još odlučnije brane i ne daju svoje svetinje, svoju Srpsku pravoslavnu crkvu, svoj duhovni i nacionalni identitet i svoje ljudsko dostojanstvo.

Saopštenje za javnost