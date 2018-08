Bojović: Promjena naziva glavne ulice glavni posao Mirka Đačića u novom mandatu

Prije nekoliko dana je nelegitimni predsjednik opštine Pljevlja ponovo saopštio kako će pokrenuti postupak promjene naziva glavne gradske ulice u Pljevljima, koja decenijama i sa punim pravom nosi ime Kralja Petra, čija je vojska dva puta oslobodila Pljevlja 1912. i 1918. godine. Važno je podsjetiti da su Pljevlja igrom slučaja i tek nakon niza diplomatskih peripetija 1913. godine ušla u sastav Crne Gore, što se takođe nije moglo desiti bez saglasnosti Kralja Petra.

Ponižavanje je zdravog razuma to što Mirko Đačić poručuje kako ovo navodno nije važna tema, ali će on ipak njoj da se posveti. Jasno je da je za njegove političke mentore, pa onda i za njega samog, ovo pitanje od posebnog značaja i da je sastavni dio kampanje prepariranja svijesti i vještačke promjene identiteta Pljevalja i Pljevljaka koja se vodi u susret popisu stanovništva 2021. godine. Ovaj naum je, naravno, samo dio šire strategije vještačke promjene istorijskog identiteta Crne Gore zasnovane na falsifikatima i brisanju svega što ima veze sa srpstvom, pa samim tim i sa izvornom Crnom Gorom.

Nemamo dilemu da je promjena naziva glavne ulice Kralja Petra zapravo jedini posao koji Đačić treba da obavi u novom mandatu predsjednika opštine. To je nesumnjivo jedini zadatak koji ima i koji je dobio direktno od ekstremista iz Bošnjačke stranke, a koji upravo on treba da bespogovorno, ponizno i poslušnički izvrši. Upozoravamo Mirka Đačića da bi izvršavanje ovog zahtjeva značilo gaženje dostojanstva i ponižavanje ubjedljive većine građana Pljevalja koji imaju poštovanje prema svojim precima, svojoj istoriji i koji vrednuju najznačajnije istorijske datume. Ne samo Mirko Đačić, već i predsjednik opštinskog odbora DPS-a Vlade Milinković, moraće da odgovore kome je to neprihvatljiv naziv ulice Kralja Petra i zbog čega taj naziv nekome smeta.

Nevjerovatna je činjenica da Đačića aktivisti vladajućih stranaka i dalje lažno predstavljaju kao Srbina, dok on posvećeno radi na tome da izbriše sve što jeste srpsko istorijsko nasleđe u Pljevljima. Uvjereni smo da on, kao neprevaziđeni konvertit, ne može nikoga u Pljevljima navesti da promijeni svoje nacionalno i vjersko osjećanje, pripadnost srpskom narodu i Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, privrženost srpskom jeziku i ćirilici. Takođe smo sigurni da se Đačić itekako preračunao ako je pomislio da će mu proći ovo slijepo izvršavanje zadataka ekstremista iz Bošnjačke stranke, ali i ispunjavanje želja ekstremnih dukljansko-montenegrinskih krugova za promjenom naziva glavne gradske ulice u Pljevljima.

Ma kakve društveno-političke okolnosti bile, uvjereni smo da Pljevljaci neće dozvoliti sebi da promjene vjeru, jezik, pismo i odnos prema istorijskim vrijednostima samo zbog toga što je jedna grupa lopova i kriminalaca iz vrha državne vlasti, potpomognuta Đačićem i sličnima, odlučila da vještački i na silu preoblikuje identitet Crne Gore i to na način koji bi odgovarao njihovom projektu privatne države.

Vladislav Bojović, član predsjedništva Demokratske narodne partije i odbornik u SO Pljevlja