Bojović: RAZVOJNI PUT MIRKA ĐAČIĆA – OD AFORIZMA DO POLITIČKE KARIKATURE

Vijest da je nelegitimni predsjednik opštine Mirko Đačić, pravosnažno osuđen za prijetnje ubistvom partijskom kolegi, proglašen za najgradonačelnika, i to od strane izvjesne agencije osnovane u Zenici, djeluje kao pobjednički aforizam na Danima humora i satire. Pošto je svima jasno o kakvoj nagradi je riječ, o čemu govori i to da nije obrazložena, postavlja se pitanje koliko je plaćena i čijim novcem.

Imajući u vidu da Đačić nije imao ni toliko moralne snage i odgovornosti da podnese ostavku odmahnakon osuđujuće presude za prijetnje ubistvom, red bi bio da ostavku podnese koliko danas, zbog činjenice da je građane Pljevalja brutalno obmanjivao, neprestano najavljujući partnerski odnos Opštine i Vlade u projektima od posebnog značaja za Pljevlja. Ovogodišnje Međuopštinske sportske igre su pokazale kako se ovo partnerstvo svelo na to da se novcem građana Pljevalja plaća sve što se može i što se ne može platiti, a da Vlada ne da ni centa.

Sjajni rezultati mladih sportista iz Pljevalja na upravo završenim MOSI, nameću obavezu da se javno otvore brojna pitanja i ukaže na jasne pokazatelje stanja i pozicije u kojoj se Pljevlja nalaze. Ako bi se kojim slučajem sprovelo istraživanje i utvrdilo koliko mladih sportista, od onih koji su ovog puta nastupali za Pljevlja, trenutno živi u Pljevljima, ili koliko njih planira da u Pljevljima ostane da živi i formira svoju porodicu, plašimo se da bi podaci bili poražavajući.

Odmah po zatvaranju 54. MOSI Pljevaljake je u surovu stvarnost vratio prvi jači vjetar koji je na grad izručio ogromnu količinu otrovne prašine sa deponije Termoelektrane i kopova Rudnika uglja, uz višečasovni nestanak struje i vode.

Pljevlja su bila organizator MOSI već šesti put. I svaki put je i organizacija i gostoprimstvo Pljevljaka bilo na najvišem mogućem nivou. Međutim, nikada nismo imali ovakav ponižavajući odnos države i sponzora. Poražavajuća je činjenica da je takozvani zlatni sponzor Rudnik uglja Pljevlja za Igre opredijelio svega 70 hiljada evra, dok je za rukometašice Budućnosti ova kompanija na godišnjem nivou izdvajala milione evra. Elektroprivreda, koja drastično zagađuje Pljevlja i duguje opštini 15 miliona evra po osnovu odlaganja otpada na deponiji Maljevac, za sponzorisanje MOSI opredijelila svega 30 hiljada evra. Skandalozan je podatak da je Rudnik „Šuplja stijena“, čiji vlasnici iz Poljske ostvaruju milione evra profita na ekspolataciji pljevaljskih sirovina, za sponzorisanje MOSI izdvojio svega 5 hiljada evra. Sramno je to što Vlada Crne Gore nije dala ni centa za organizaciju Igara, u kojima su Pljevlja bila domaćin za preko 2500 učesnika iz 32 opštine Crne Gore, Srbije, Republike Srpske i Federacije BiH.

Ovo su prve MOSI u istoriji Pljevalja koje nije otvorio neko od državnih funkcionera, već je ta čast pripala ni krivom ni dužnom predsjedniku lokalnog parlamenta Tariku Gadžoviću. Ministar sporta ignorisao je poziv koji mu je javno uputio partijski kolega Mirko Đačić, jasno stavljajući do znanja koliko je Vladi Crne Gore stalo do Pljevalja, bez obzira na to ko vrši lokalnu vlast. Čak su i državni mediji, slijedeći primjer ministra sporta, upadljivo ignorisali ili zapostavljali ovaj jedinstveni i ne samo sportski događaj u Pljevljima.

Da je Mirko Đačić najgradonačelnik, on bi uspio da obezbijedi da MOSI bar jednom budu pomenute u Dnevniku Televizije Crne Gore. Da je Mirko Đačić najgradonačelnik on bi od različitih fondacija, državnih institucija i privatnih firmi obezbijedio makar novac za muziku, umjesto brutalnog nasrtaja na budžet osiromašene, prezadužene i brojnim problemima opterećene opštine, prećutno pristajući na ovo skandalozno ignorisanje od strane Vlade Crne Gore. Da je uopšte gradonačelnik, a ne nelegitimni skretničar za trošenje budžetskog novca, Mirko Đačić bi bar pokušao da za potrebe MOSI obezbijedi dio sredstava iz evropskih fondova kojima se finansiraju projekti prekogranične saradnje.

Ne, Mirko Đačić, najgradonačelnik iz Zenice, ide sigurnim korakom ka tome da iz aforizma postane politička karikatura.

Vladislav Bojović, predsjednik OO DNP Pljevlja i funkcionera Demokratskog fronta