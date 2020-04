Podsjećamo da je Duško Marković, prije nedelju dana, predstavljajući plan ekonomskih mjera, saopštio sledeće: „Od sektora poljoprivrede očekujemo snažan doprinos oživljavanju ekonomskih aktivnosti i zbog toga je Vladino opredjeljenje da se, pored više nego izdašnog Agrobudžeta, poljoprivreda dodatno podrži kroz: jednokratnu pomoć privrednim ribarima; plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede; jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada; podršku kupovini domaćih proizvoda; podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana; povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava i plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu; avansnu uplatu 80% pojedinih premija“.

Da krenemo redom, na osnovu saopštenog ne zna se koliko će iznositi najavljena jednokratna pomoć i ne zna se da li će ovu pomoć, po običaju, Vlada dijeliti selektivno ili će svi imati priliku da dobiju odgovarajuća sredstava. Dalje, kada je riječ o plaćanju doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede, postavlja se pitanje da li je premijer mislio na one doprinose koje Vlada duguje poljoprivrednicima za prethodni period. Da je ova Vlada stvarno opredijeljena da stimuliše potrošački patriotizam, program podrške kupovini domaćih proizvoda bio bi aktivan već više od 10 godina. U stvarnosti, uvoznički lobiji i tajkuni, pod zaštitom ove vlasti, polako ali sigurno guše domaću proizvodnju. Dalje, postojeća zakonska rješenja predviđaju upravo disciplinu u pogledu blagovremenog plaćanja proizvoda, dok u stvarnosti imamo da se veliki trgovinski lanci ponašaju kao da su iznad zakona, pa se recimo proizvodi malih prerađivača mlijeka sa sjevera, čija je proizvodnja isključivo od domaćeg mlijeka, ne plaćaju blagovremeno što se reflektuje na nižu otkupnu cijenu i neredovnu isplatu preuzetog mlijeka. Jasno je valjda da ove mjere ne treba da se sprovode samo u vremenu korone, već to treba da bude pravilo koje je već predviđeno postojećim zakonom. Kada je riječ o kreditima, pretpostavljamo da je Duško Marković mislio na čuveni Investiciono-razvojni fond. Poznato je dobro da je IRF ispostava vladajućih partija, koji daje novac u vidu kredita uglavnom pred izbore i sa ciljem kupovine glasova, a ne za sveobuhvatan razvoj poljoprivrede. Što se tiče plaćanja premija, postojeće premije, iako su i one ispod realnog nivoa, ministarstvo poljoprivrede svakako duguje poljoprivrednicima. Ako je premijer već htio da pomogne poljoprivrednicima, onda je trebao da najavi da će oni dobiti bar jednu vanrednu premiju u visini prošlogodišnjih premija kao podršku u ovoj vanrednoj situaciji, što premijer nije učinio.

Da Duško Marković i ova vlast zaista očekuju od poljoprivrede „oživljavanje ekonomskih aktivnosti“, stvorili bi u prethodnom periodu bar osnovne preduslove da tako i bude. Ulagali bi osmišljeno, strateški i neuporedivo više u razvoj, umjesto što su podržavali velike uvoznike hrane i time gušili ovu granu privrede. Da je „agrobudžet više nego izdašan“, kako tvrdi premijer, ne bi ogroman broj poljoprivrednika živio na ivici gole egzistencije i ne bi se sela ubrzano praznila. Poljoprivreda ne može da se aktivira tek tako, kad to režimu padne na pamet, i to bez prethodnog dugoročnog ulaganja. Vidimo da se i u Srbiji i mnogim drugim ozbiljnim evropskim državama pokazalo da je poljoprivreda u ovoj situaciji vitalna i strateška grana privrede, što nažalost i pored svih resursa, nije slučaj u Crnoj Gori.

Djeluje da je navodne mjere podrške poljoprivredi Duško Marković namjerno predstavio na nejasan, nedefinisan, neprecizan i uopšten način kako bi se njima lakše manipulisalo i kako bi se one lakše zloupotrebljavale. Jer kako vidimo, jedino što se konkretno ovih dana preduzima u Crnoj Gori i što se jasno vidi na terenu, to je bestidna zloupotreba ove situacije od strane vladajućih partija u predizborne svrhe, kroz podjelu paketa pomoći samo onim odabranim i podobnim pojedincima i njihovim porodicama, dok je većina ponovo zaobiđena. Poljoprivrednicima koji su u periodu sjetve i proljećnih radova, kao i mnogim drugim preduzetnicima, potrebna je hitna, konkretna i značajna podrška i pomoć, a ne već viđene manipulacije i predizborne zloupotrebe.

Vladislav Bojović, član predsjedništva Demokratske narodne partije i funkcioner Demokratskog fronta