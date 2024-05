Borisova humanitarna trka od 512 km do Manastira Ostrog

Smederevac Boris Gujaničić (26), ultramaratonac bez jednog plućnog krila, krenuo je 1. maja na humanitarnu trku dug 512 kilometara, od Smedereva do Manastira Ostrog, kako bi prikupio novac za liječenje sugrađana Matije Zotovića (3) i Anđele Petrović (13). Boris je 9. maja bio u Pljevljima a jutros oko 8 sati krenuo je iz Đurđevića Tare.

Za 12 dana maratona Boris prikuplja novac za Anđelu na SMS 92 na 2407 za Matiju broj računa je 160-5400101188660-24. Do sada je prikupio preko milion dinara, od čega je polovinu uplatila Fondacija Mocart otkupila je sve pređene kilometer I uplatila preko pola miliona dinara.

Kilometražu mi diktiraju mjesta I uslovi u prosjeku pređem 40 km dnevno. Ovo je nazaboravno iskustvo zadovoljan sam noge slušaju I sve je u redu hvala Bogu. Planiram da stignem 12. Maja po Ostrog oko 13 časova,Svi u CG su me ugostili kao da sam njihov, niko nije htio da naplati smještaj. Trčim oko pet sati, krenem oko 8 ne stajem dok ne stignem do smještaja, malo prošetam kroz neki grad I posle se odmaram” Plan je da sprema trke I proba da uđe u repezaentaciju Srbije I za 2 godine plan je da trči do Hilandara za obnovu manastira, Ove godine planira da upiše fakultet I postane trener. slava mu I milost

Boris iza sebe ima 20 polumaratona, dva maratona, jedan ultra maraton na 6h trčanja gdje je zauzeo drugo mesto. Pripreme za ovaj put trajale se preko godine i pređenih 5000 km.

Najzahjtevnija dionica puta bila od Nove Varoši.

“Slava Bogu na svemu, nemam šta više sa dodam, dok je Gospod Bog uz mene nemam čega sa se plašim, gazimo dalje. Kad je teško tu je najkraća molitvna „Gospode Isuse Hriste sine Božiji pomiluj me grešnog“ uz ovu molitvu sam išao cio put”, kazao je Boris. U 13. Godini Borisu je odstranjeno lijevo plućno krilo zbog ciste i pogrešnog liječenja. Nije se predao gorčini već vjerom, snagom I ljubavlju pomjera granice, pomaže i širi pozitivnu energiju.

Zahvalio je Mišku Dajeviću I njegovim prijateljima na svemu što je uradio za njega u Pljevljima “ Bog sam šalje dobre ljude i zahvalan sam mu na tome”. Plan je da se sa drugarima vratiautom za Smederevo.

V.M.

foto privatna arhiva