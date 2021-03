Borovinić Bojović i IJZ predlažu lokdaun

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović kazala je „Danu“ da ona i stručni tim Instituta za javno zdravlje zagovaraju uvođenje lokdauna, odnosno najoštrijih mjera za borbu protiv epidemije, ali da će o tome narednih dana konačnu odluku donijeti vladin savjet.

Ona je istakla da u ovom trenutku ima konsenzus sa stručnjacima IJZ da bi najbolje rješenje bilo uvođenje lokdauna na određeni vremenski period, imajući u vidu više faktora. Po njenim riječima, imaju intenzivne sastanke i odluku očekuje vrlo brzo.

“Opština Ulcinj juče je od nadležnih tražila kompletno zaključavanje”, potvrdila je ministarka.

Na pitanje šta podrazumijeva lokdaun koji zagovara sa stručnjacima IJZ, ministarka je istakla uvođenje najstrožih kontrola prilkom ulaska u državu.

“Što se granice tiče, to podrazumijeva uvođenje stroge kontrole, uz upućivanje u samoizolaciju, osim putnika koji prilikom ulaska imaju negativan PCR test ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati ili pozitivni serološki nalaz na antitijela IGG, koji nije stariji od mjesec dana, dakle da imaju potvrdu da su preležali virus ili dokaz da su vakcinisani. Samo uz to bi moglo da se uđe u zemlju bez upućivanja u samoizolaciju. To je jedan od elemenata lokdauna, kao i svuda u svijetu. Tu je i zaključavanje opština, zabrana kretanja između opština, uz ranije definisane izuzetke i druge mjere. Mi već imamo pooštrene mjere. Zabranjen je i saobraćaj između opština koje imaju preko 1.200 zaraženih na 100.000 stanovnika. Oni pripadaju četvrtoj kategoriji mjera, prema već utvrđenim kriterijumima. Dakle, lokdaun bi podrazumijevao još strože mjere od ovih koje su na snazi, koje takođe nijesu labave”, istakla je Borovinić Bojović.

Ne može tačno da kaže kada će donijeti odluku, hoće li se to desiti danas, sjutra ili 10. marta do kada važe aktuelne mjere, jer ne odlučuje sama.

“Sva mišljenja moraju da se usaglase. Ono što sam se ja saglasila sa kolegama radne grupe IJZ, jeste da mi kao stručni dio medicinskog tima zagovaramo lokdaun, naravno u ograničenom vremenskom intervalu. Po nama, to je najbolji modus da smanjimo pritisak na kovid bolnice, odnosno povećanje procenta zauzetih bolničkih kreveta za kovid pacijente. Da li ćemo donijeti takve mjere, ne zavisi samo od ministarke zdravlja, jer ja personalno nikada nijesam sama odlučivala i donosila mjere. Mjere se donose u tri nivoa, rad grupa Instituta, Komisija i Savjet i tu odlučuje oko 50 ljudi. Konsenzusom se donosi konačna odluka. Radna grupa IJZ, koja se sastoji od stručnjaka epidemiologa je najstroža i njihov predlog mjerauvijek je usko vezan za medicinski dio, komisija sagledava i socijalnu i ekonomsku komponentu, a u Savjetu su ministri iz više resora”, objasnila je Borovinić Bojović.

Po njenim riječima, vremensko trajanje najstrožih mjera zavisi od kompletne situacije u zemlji, uključujući socijalni i privredni aspekt.

“Svi smo svjedoci šta se desilo prošle godine. Prošla i ova nijesu iste iz kog god ugla da pogledamo. Ako mi razmišljamo da imamo kakvu takvu turističku sezonu koja će doći relativno brzo, to je i dodatni razlog zbog koga bi sada trebalo uvesti lokdaun. Važan je aspekt započinjanja procesa imunizacije, koji takođe u svim zemljama svijeta zahtijeva određene rigorozne mjere kada vakcinacija započne, jer to jeste osjetljiv kolektivni momenat, kao što je kod nas slučaj”, rekla je Borovinić Bojović.

Na pitanje ko će biti zadužen za kontrolu mjera, istakla je da je „nepoštovanje mjera suština problema”.

“Ne mogu poslije godinu dana da optužim građane. Ovo je hronični problem, jer nije situacija za koju građani znaju da će trajati mjesec dana i više nikad. Sama situacija u kojoj građani ne znaju koliko će sve trajati izaziva u njima neizvjesnost i otpor prema mjerama, što nije dobro. I uvijek molim građane za poštovanje mjera. Za kontrolu mjera tu su Komunalna policija, Uprava policije i Uprava za inspekcijske poslove. Oni se od početka žale da nemaju kapacitete za to. Mi pokušavamo da pojačamo kontrolu tako što ćemo povećati broj izvršilaca u tim službama. Ali to je aktivnost više resora”, dodala je Borovinić Bojović.

Ona je podsjetila da im problem predstavlja to što u zakonu nije definisano ko od ovih službi ima pravo da zatvori kafić zbog nepoštovanja mjera.

“Predlog izmjena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti je u skupštinskoj proceduri. Kada bude usvojen, tačno će biti utvrđeno ko ima pravo koga da kažnjava i koji je iznos kazne. Po aktuelnom zakonu, to nije definisano. To je problem prethodne administracije. Zbog toga imamo i sukob nadležnosti, recimo istu oblast pokrivaju i komunalna i ostale inspekcije. Niko od njih to nije htio da radi, zbog važećeg zakona jer se ne zna ko je nadležan za kažnjavanje. Mi i ne možemo na pravi način da kontrolišemo mjere”, poručila je Borovinić Bojović.

Ministarka očekuje da će do juna ili jula moći da se sprovede masovna vakcinacija stanovništva.

“Smatra se da je za kolektivni imunitet potrebna vakcinacija 70 odsto stanovništva. Ali, vakcinacija je dobrovoljna i mi ne znamo kakav će biti odziv naših građana. U kolektivnom imunitetu učestvuje i onaj procenat građana koji su preležali infekciju, taj procenat kod nas iznosi oko 30 odsto”, dodala je ministarka.

