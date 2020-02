Bošković: Biće mi zadovoljstvo da vratim orden SPC

KAŽE DA GA NE ČUDE IZJAVE MITROPOLITA

„Ono na šta sam posebno ponosan je to što se moji i politički stavovi Rista Radovića dijametralno suprotno razilaze. U emisiji „Svjedok Božje ljubavi“ mogli smo da vidimo dosta materijala koga to on podržava i blagosilja“, ocijenio je Bošković.

On je naglasio da orden SPC nije ni tražio, te da je bio u Odboru Rudnika uglja Pljevlja, kada su pomogli finansiranje nekoliko vjerskih objekata.

„Izuzetno sam ponosam na to što smo tada radili i da sam danas u prilici, sigurno bih isto uradio i pomogao izgradnju vjerskih objekata, ili obnovu postojećih, bilo gdje na teritoriji Crne Gore“, rekao je Bošković.

Stabilna bezbjednosna situacija

Bošković je ocijenio da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori stabilna i da su državni organi i u prošlosti znali da se izbore sa izazovima koji su bili mnogo složeniji s aspekta bezbjednosti.

„Siguran sam da imamo i snage i kapaciteta da sve ovo prevaziđemo na miran i dostojanstven način i u skladu s onim praksom koja se baštini u razvijenim evropskim državama, porodici naroda kojoj Crna Gora teži“, kazao je Bošković u Dnevniku.

Dodao je i da je pozvao načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore Dragutina Dakića i čestitao mu na stavu i izjavi da se od vojnika očekuje da brani državu u skladu sa zakonima i Ustavom.

„Ako dobro pročitate izjavu, vidjećete da je on rekao da je sloboda vjeroispovijesti osnovno ljudsko pravo svakog pojedinca i da će zaštititi bilo pojedinca bilo Vojsku u cjelini od zloupotrebe u bilo koje, političke ili vjerske svrhe“, kazao je Bošković.

Ministar odbrane je poručio da Crna Gora ima vojsku koja je odana državi i koja je spremna da zaštiti teritorijalni integritet i državni poredak.