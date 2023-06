Bošković i Numanović negirali krivicu

Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Bošković i njegov partijski kolega Suad Numanović negirali su, na saslušanju u Specijalnom državnom tužilaštvu, da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera. Bošković je kazao da je u pitanju politički pritisak. Zbog dodjele povlašćenih stanova i kredita za danas je predviđeno saslušanje Dragice Sekulić, dok će sjutra pred tužiocem biti i Ivan Brajović.

Kako nam je nezvanično saopšteno, svi osumnjičeni biće saslušani tokom sedmice odnosno do petka.

Bošković je jutros u pratnji advokata stigao u SDT.

On je nakon saslušanja kazao da je u pitanju politički pritisak koji se želi izvršiti na njega, njegove kolege i političku grupaciju kojoj pripadaju.

“Bitno je da ja i moje kolege nijesmo prekršili ni jedan zakon, ni jednu odluku jer u sušini nijesmo mogli ni prekršiti kad nikakvu odluku nijesmo ni donijeli za pet godina, već je odluke isključivo donosila Vlada i to je jedina činjenica zu vezi sa ovim slučajem. Sve ostalo su političke konotacije, političko spinovanje, zarad sticanja politikih poena”, kazao je Bošković novinarima nakon saslušanja.

On je podsjetio kako se slučaj odvijao.

“Podsjetiću vas da je prva krivična prijava povodom ovog pitanja podnijeta pred izbore 2020. godine. Nakon izbora krivična prijava je odbačena kao neosnovana. Dvije godine se ništa oko toga nije dešavalo, već u susret lokalnim izborima 2022. odlazeći premijer je zarad svojih političkih poena iz naftalina izvadio taj slučaj i pokrenuo odmah priču potpomognut medijima, kako bi ostvario političke benefite”, rekao je Bošković.

On je napomenuo i da je na taj način Abazović htio da skrene pažnju sa svojih problema.

“Sjećate je da je u tom momentu osščetena mreža oko njega i njegovih kriminalnih aktivnosti vezano za šverc duvana. Upravo je to bilo u oktobru prošle godine kako bi u izbore ušao s drugom temom koja mu može donijeti političke poene”, kazao je on.

Ističe da je nakon njegovog razgovora sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom zatraženo skidanje imuniteta kako bi se prikazao kao nekredibilan partner u međunarodnoj zajednici.

“Pa se ništa ne dešava 4,5 mjeseci, a onda se imunitet skida u susret parlamentarnim izborima. Dočekali smo to da se imunitet skine i ništa se ne dešava mjesec i po da bi se saslušanje obavilo u nedjelji izbora u Crnoj Gori. Nije problem. Izborićemo se mi sa ovim. Bitno je da ja i moje kolege nijesmo prekršili ni jedan zakon”, zaključio je Bošković.

Mihail Voklov (Foto: RTCG)

Branilac Numanovića Mihail Volkov kazao je da je njegov branjenik u potpunosti negirao krivicu.

“On je krivičnu prijavu odbacio kao proizvoljno paušalnu. Moj branjenik je odbio da odgovara na pitanja Specijalnog državnog tužioca na koji način je iskazao kompletan odnos prema ovom postupku. Ono što je više nego interesantno, jeste da se u proces saslušanja osumnjičenih ušlo nedjelju dana pred izbore, a to dovodimo u vezu sa tim ko je podnosilac ove prijave”, rekao je Volkov.

Kazao je da očekuje da tužilac nakon saslušanja donese jedinu ispravnu odluku.

“A to je rješenje o odbacivanju krivične prijave, jer cijenim da ići u dalji postupak je bi bio samo pravni potop zastupnika optužbe”, kazao je on.

Ističe da je krivična prijava paušalna, proizvoljna, jer se ne navodi koje su od tri zakonom predviđene radnje stavljene na teret osunjičenima, tako da bi sad najbolje i najcjelishodnije bilo da se sav postupak završi u ovoj fazi.

Saslušanja su zakazana nakon što je Specijalno državno tužilaštvo tokom izviđaja, pribavilo dokumentaciju od Vlade, Uprave za katastar i Državnu imovinu, Državnog arhiva.

U SDT-u smatraju da postoje osnovi sumnje da su poslanici Bošković, Brajović, Šehović Pribilović i Sekulović počinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Oni su kao članovi Komisije za stambene potrebe funkcionera donijeli stotine odluka o dodjeli povlašćenih kredita i stanova, a sve je to, kako sumnja tužilaštvo, rađeno bez plan rješavanja stambenih potreba za period od 2016. do 2020. Tužioci sumnjaju da su Bošković i poslanici koji će biti saslušani tokom sledeće nedjelje učinili to krivično djelo, donoseći odluke o rješavanju stambenih potreba funkcionera suprotno Odluci o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera Vlade. Predmet je formiran i protiv Budimira Šegrta, Sanje Vlahović, Suada Numanovića, Dražena Miličkovića, Osmana Nurkovića, Jelene Radonjić i Aleksandra Jovićevića zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera.

Izvor-rtcg