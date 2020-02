Bošković: Ne želim polemiku sa Ristom Radovićem, Vulinov nastup tragikomičan

„U PITANJU POLITIČKI PERFORMANS“

Ministar odbrane Predrag Bošković ocijenio je da je ponašanje njegovog srbijanskog kolege Aleksandra Vulina prilikom posjete Crnoj Gori tragikomično ali i da predstavlja politički performans.

„Sve ono što radi i izjavljuje gospodin Vulin u zadnje vrijeme bilo bi zaista smiješno da on nije ministar odbrane države Srbije. Ovako je tragikomično i njegov nacionalsocijalizam, koji isijava u posljednje vrijeme, najviše škodi, po meni, interesima Srbije. Tako je i ovaj politički performans, koji je juče izvodio po Crnoj Gori“, kazao je Bošković novinarima pred početak sastanka sa ministrima odbrane u Briselu.

Bošković je kazao da Crna Gora poštuje i državu Srbiju i svakiu državni organ Republike Srbije, pa čak i, kako je istakao, u situaciji kao juče ili prethodnih mjeseci kada Vulin i drugi predstavnici ne poštuju „ni nas, ni naše zakone ni uobičajnu diplomatsku praksu“.

„To što se gospodin Vulin stavio u red svih anticrnogorskih elemenata, koji dolaze iz Srbije, i koji su oličeni u Crnoj Gori u Demokratskom frontu, to je njegova stvar. Ako to ne smeta državnim organima Srbije, onda ne smeta ni nama. Ali nam je dobar pokazatelj pokazatelj kako i na koji način treba da se odredimo prema tome i Crna Gora će to svakako znati da prepozna i da se kvalitetno o tom odredi“.

Međutim, komentarišući ponašanje ministra odbrane u Vladi Srbije, Bošković je poručio i da je nevjerovatno i „što mi sebi nikad ne bi dozvolili jeste da lične i porodične tragedije koristimo u političke svrhe, radi sticanja jeftinih političkih poena“.

Dodao je da je Vulinove izjave na najbolji način demantovao srpski ambasador u Crnoj Gori, Vladimir Božović.