Bošković: Okidač hibridnog rata Zakon o slobodi vjeroispovijesti

„PROTESTI IMAJU NAJMANJE VEZE SA ZAKONOM“

Naučili smo određene lekcije iz hibridnog rata koji se trenutno vodi u Crnoj Gori, a čiji je okidač Zakon o slobodi vjeroispovijesti, kazao je ministar odbrane Predrag Bošković poslije sastanka ministara odbrane zemalja članica NATO u Briselu.

„Već u septembru je najavio da će u susret izborima ta kampanja početi da se intenzivira. Naravno, uzet je Zakon o slobodi vjeroispovijesti kao jedan okidač za brutalno obračunavanje sa Crnom Gorom. Vidjeli smo u zadnje vrijeme sve se to više pokazuje da ti protesti imaju najmanje veze sa Zakonom već prije svega sa političkim željama određenih političkih subjekata u Crnoj Gori i van Crne gore da se obračunaju sa državom i legitimnom izabranom vlašću. Naučili smo određene lekcije i siguran sam da ćemo znati da se izborimo sa svim izazovima kako bi Crna Gora opet bila primjer suživota svih nacija i vjera, to je osnovna i ključna definicija Crne Gore da bude jednako mjesto za življenje za sve njene građane“, kazao je Bošković novinarima u Briselu.

Na pitanje da li je Crna Gora sposobna da se u ovom trenutku izbori sa izazovima i prijetnjima u toku hibridnog rata koji se vodi nakon usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovjesti, Bošković je kazao da “iako mala zemlja sa ograničenim resursima i do sada je pokazal da može itekako kvalitetno da se suprotstavi svim izazovima„.

Nabavka helikoptera će koštati između 1,5 do 2 miliona eura

Ministar odbrane Predrag Bošković kazao je da će nabavka četiri nova „Bell 505“ helikoptera, kako se očekuje, koštati između 1,5 i dva miliona eura.

„Oni, zavisi naravno od opreme, obuke, rezervih djelova, koštaju po helikopteru negdje između milion i po i dva miliona eura. Zavisi kakav će biti konačni dogovor sa Bell-om. U tom rasponu će se kretati i konkretna cijena svakog helikoptera,“ kazao je Bošković na pitanje „Vijesti“ o aranžmanu.

Crna Gora je prethodno od „Bella“ kupila tri višenamjenska helikoptera.

Bošković je pojasnio i da je dinamika trgovine dogovorena .

„Trebalo bi da, ako sve bude kako smo dogovarali, jedan „Bell“ dođe sredinom ove godine, a drugi do kraja ove godine. Dva u 2021. godini. Sve bismo to finansirali iz našeg redovnog budžeta, tako da mislim da je na taj način, što se tiče helikopterskih jedinica, završen proces modernizacije za jedan period,“ kazao je on.

Nakon završetka procesa modernizacije pješadijskih snaga, na red bi trebalo da dođe Mornarica, koja je, prema riječima ministra, i najizaziovna.

„S obzirom i na naslijeđene probleme i koncepciju koja još uvijek nije definisana na koji način razvijati Mornaricu u sljedećem nekom srednjeročnom ili dugoročnom razdoblju, kad je Crna Gora u pitanju,“ kazao je on.

Slanje crnogorskog vojnika u Irak

Bošković je kazao i da se slanje prvog crnogorskog vojnika u Irak može realno očekivati u drugoj polovini godine.

„Dobra strana je što su razjašnjene sve nedoumioce sa iračke snage i koalicije i naravno NATO kao jednog od članova te koalicije. I irački premijer je pozvao NATO da bude dio snaga koje će vršiti obuku i aktivnnosti. Mi smo u decembru donijeli tu odluku, spremni smo da učestvujemo u toj misiji i zavisiće od same dinamike na terenu kako bude implementirano od strane NATO, tako će biti i implementirana u Crnoj Gori. Ako mene pitate kad bi najrealnije moglo biti, to je drugi dio ove godine kad bi prvi vojnik mogao biti dio te misije”, kazao je Bošković danas u Briselu.