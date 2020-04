Bošnjak: NKT izvršio „državni udar“; donosili odluke, a zvanično nisu bili ni formirani!

No sve to ne smeta ovom diktatorskom režimu da nam nametne neko svoje protivpravno partijsko tijelo koje trenutno naredbama „vedri i oblači Crnom Gorom“ uzurpirajući pravni poredak ove zemlje.

A mnoge naredbe su donešene i prije 30. marta kada je formalno formiran NKT. E to se zove državni udar, a ne ona smijurija koju su bezuspješno pokušali da „uvale“ građanima Crne Gore, kako bi se osvetili DF koji ih je bio doveo pred sami izborni poraz.

Njihove protivustavne naredbe su već mnoge građane dovele do gladi, a kulminacija se očekuje za koji mjesec kada će nas preplaviti beskućnici, gladni, nezaposleni i psihički uništeni građani, što DPS-u, odgovara, jer im je sa takvima najlakše manipulisati.

Drugo, u tom Koordinacionom tijelu koje broji 15 članova samo je pet ljekara, i to onih režimskih. Ostalo su vlastodršci iz raznih sfera uključujući i čuvenog „medijskog maga“ Srđana Kusovca. Zato nije iznenađenje da je novinarima zabranjeno da prisustvuju konferecijama za štampu ovog tijela, već Kusovac pravi selekciju pitanja koja će biti javno postavljenja.

Protivustavno Đukanović i Marković uz pomoć marioneta koje vode Skupštinu Crne Gore, suspendovali su njen rad, sve pod paravanom zaštite zdravlja građana, i isturili ovo protivpravno tijelo preko koga vrlo podmuklo vodi režimsku kampanju za naredne izbore. Ogavno, jadno i krajnje pokvareno, pa i od DPS i njihovih privezaka.

A najjadnije je što ovi estradni ljekari Miranovićka, Eraković, Avdić, Mugoša i ostali pokušavaju da glume neke profesionalce, a u stvari su obični partijski poslušnici a ne dokazani stručnjaci , koji su svoju poslušnost dobro unovčili, stanovima, bespovratnim kreditima, direktorskim mjestima, čak profesorskim zvanjima.

A onih pravih slobodnomislećih profesionalaca i međunarodno dokazanih, nema jer, ih je ovaj režim otjerao iz zemlje a one koji su još uvijek tu i na kojima počiva naš zdravstveni sistem potpuno je marginalizovao.

Pozivam sve one koji poštuju pravni poredak ove države, od civilnog sektora, preko medija do istaknutih pojedinaca iz oblasti prava, koji drže do svoje struke da izvršimo pritisak na Ustavni sud da hitno odreaguje na inicijativu DF-a za ocjenu ustavnosti i zakonitosti naredbi NKT i zaustavi ovo pravno nasilje i nametanje krivične odgovornosti građanima, ovaj istinski državni udar i diktaturu koja nam je nametnuta pod, sad već providnim izgovorom, o brizi za naše zdravlje.

Zato DF traži hitno održavanje sjednice Skupštine, uvođenje vanrednog stanja, jedinstvo svih za spas Crne Gore, kako bi zaustavili ovu bezprizornu izbornu kampanju koju režim sprovodi pod okriljem pandemije korona virusom. Nadam se da će im naši mudri građani presuditi za zloupotrebu ove muke koja nas je zadesila, poručila je Bošnjak.