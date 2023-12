Božović najavio da prosvjetari idu do Strazbura ako im ne povećaju plate

Ukoliko se ne obezbijedi 18 miliona eura za povećanje zarada prosvjetnim radnicima, oni su spremni da pravdu traže na sudu u Strazburu, najavio je predsjednik Sindikata prosvjetnih radnika Radomir Božović. Iz Ministarstva finansija poručeno da uvećanje zarade koje oni traže, nije sistemski održivo te da nije dobro raditi povećanja plata kroz uvećanja koeficijenata. Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sprot većinom glasova podržao je predlog budžeta koji se odnosi na te oblasti.

https://youtube.com/watch?v=hQgPV3bKfJc%3Fsi%3DOkFfkaIlk0dSe6JG

Božović je tokom rasprave rekao da se o svemu raspravlja, samo nema potpisane stavke o uvećanju zarada od 10 odsto za prosvjetare.

“Kad smo ušli u pregovore o tome mi smo kao mjeru kompromisa dogovorili da nam se zarada uveća iz tri puta. To smo uvrstili u granski kolektivni ugovor. Ti koeficijenti su već izvedeni. Nije to neki dogovor nego tražim da ispoštujete ono što je potpisano. Taj ugovor je snaga zakona za nas i preko njega se obračunava zarada za sve nas. Mi smo partner Ministarstvu prosvjete, mi nijesmo babaroge”, poručio je Božović.

Rekao je da je školska godina počela štrajkom upozorenja, jer se na obrazovni sistem gleda kao na potrošačku jedinicu koja troši, a ništa ne proizvodi.

“Obrazovanje je temelj svake države, ako mi omanemo sa školovanjemkadrova, ne valja nam posao. Ispoštujmo ono što piše u granskom kolektivnom ugovora. Politizacija nam ništa dobro nije donijela”, istakao je Božović.

Rekao je da je premijer Milojko Spajić njima na sastanku pojasnio da ih prethodna Vlada nije uvrstila u makroekonomske smjernice za 2024. godinu.

“To je moguće, ali to može da se ispravi. Ako ima 120 miliona za penzionere onda neka se i nas neko sjeti, jer je to potpisano. Budžetska rezerva može da ide do 30 miliona, sad je došla do 60 miliona. Tu su smjernice prekršene. Samo se držimo principa kad je prosvjeta u pitanju. Mi želimo da uđemo u Evropasku uniju ali mišljenje je da kršimo prava prosvjetnih radnika i takvu sliku i šaljemo Evropskoj uniji”, naveo je Božović.

U ime nezavisnog kluba poslanika Radinka Ćinćur rekla je da podržavaju prosvjetare, te da će podržati amandman koji se odnosi na uvećanje zarade od 10 odsto za tu kategoriju.

„Ne motivišemo dobre učenike da idu u prosvjetu, a govorimo da to treba da uradimo“, podsjetila je Ćinćur i poručila da nije realno da se od tih ljudi traži da nam preporode društvo.

Ovako ponižavajući odnos prema obrazovanju i ljudima koji tu rade, smatra ona, urušiće društvo na svim nivoima.

Klub Demokratske unije Albanaca i HGI će, prema riječima poslanika Adrijana Vuksanovića, podržati amandman Građanskog pokreta URA da se povećanje zarada za prosvjetare uveća za deset odsto.

„Nemam problem da iskažem stav da ćemo ih podržati, da dobiju povećanje, može se i mora naći novac za to“, kategoričan je Vuksanović.

Vaso Obradović (DF) kaže da su prosvjetni radnici osnovni stub društva i da tu fali kadra, te da je to nedopustivo.

„Nije dovoljna samo plata da bude bolja, nego moramo da probamo da doprinesemo da se ta časna i uvažena profesija vrati na nivo koji zaslužuje. Imamo kadar koji nije kompetentan, a da bismo to promijenili, moramo da imamo fleksibilan obrazovni sistem koji će da stvori kvalitetan kadar koji je potreban prosvjeti. Tu je prvi korak da se kadar stručno usavršava“, kazao je Obradović.

Kako bi dobili ovaj novac, za šest procenata mora da se uveća budžet za prosvjetu.

Generalni direktor direktorata u Ministarstvu finansija Bojan Paunović, rekao je da je u okviru obrazovanja, nauke i sporta predloženo 318, 2 miliona eura u tekućem budžetu i to za obrazovanje 306,6 miliona eura, a za oblast sporta 11, 7 miliona eura.

“Za predškolsko obrazovanje izdvojeno je 37,1 milion eura, za osnovno obrazovanje 151, 4 miliona, za srednje obrazovanje 44 miliona, a za visoko obrazovanje 51 milion eura, od čega za UCG 35, 8 miliona”, naveo je Paunović.

Za digitalzaciju obrazovnog sistema predviđeno je 1,6 miliona eura dok je 2 miliona predviđeno za unapređenje energetske efikasnosti, međunarodna takmičenja itd.

Sekratar u tom resoru Marko Šljukić, naveo je da u tom resoru radi 16.106 zaposlenih.

“U nekim ranijim godinama je iznos sredstava za plate bio iznad 80 odsto, a sad je predlog da se svede na 72 odsto”, rekao je on.

Kako navodi, izdvajanje od oko 2 miliona eura za goruću temu u opbrazovanjuju a to je tema vršnjačkog nasilja je jako važno.

“Goruća tema u svijetu a ne samo kod nas”, navodi Šljukić.

Kazao je da je planirano da kupe oko 30 vozila za prevoz učenika.

“Imamo 122 vozila i koristimo ih za prevoz učenika koji žive u ruralnim područjima. Stvoren su uslovi da se uđe u aranžman sa Evropskom investicionom bankom – oko 18 miliona eura za unapređenje našeg obrazovanja. Projekat sa Bankom za obnovu i razvoj košta oko 20 miliona eura – za rekonstrukciju dijela energetske efikasnosti 25 objekata”, istakao je Šljukić.

Za dio koji se odnosi na sport i mlade, govorio je Vladimir Obradović koji je rekao da su dobili uvećanje od blizu 4 miliona eura.

“Sportskim savezima ide 7 miliona, tu imamo sad i Antidoping komisiju, to je ranije bio problem, ali sada je komisja dobila sve pohvale za rad. Zavod za sportsku medicinu je u planu za ovu godinu, a skoro milion eura je povećanje za vrhunske sportsiste. Što se tiče opremanja sportskih objekata imamo zamjerku za konsultantske usluge jer je tu opredijeljeno samo 20. 000 eura. Trebalo nam je više novca zbog adaptacije i opremanja objekata”, kazao je Obradović.

I poslanica DPS-a Zoja Bojanić Lalović ističe da nema uspješnog obrazovanja i dobrih učenika, ako nemamo zadovoljnog nastavnika.

„Njegovo zadovoljstvo proizlazi iz adekvatne nadoknade za rad, i dobrih uslova. Oni nijesu nagrađeni za svoj rad, oni su se prilagođavali brzim promjenama, sjetimo se perioda korona virusa, a uvijek su bili izloženi javnim kritikama i osudama“, navela je ona.

Paunović se nakon izlaganja poslanika obratio Odboru kako bi dao pojašnjenje.

Naveo je da prosvjetari sigurno zaslužuju povećanje zarada, ali da se mora sagledati iz više uglova.

„Znamo da su zarade bile povećane većini grana i to za 20 do 25 odsto. Sad ne možemo da kažemo treba nam 18 miliona za prosvjetare, jer je u pitanju povećanje od 70 miliona na nivou državne uprave. To je jedini model povećanja zarada. Selektivno povećanje zarada vuče sa sobom i sve ostale grane. Treba da se sačekamo reforme koje su najavljene u sistemu“, naveo je Paunović.

Rekao je da nije dobro raditi povećanja plata kroz uvećanja koeficijenata.

„Zašto bismo to radili kad nije došlo do povećanja složenosti posla. U normalnim okolnostima kroz obračunsku vrijednost koeficijenta idu povećanja zarada, a ovo nije pravi pristup korekcija zarada. Ovaj pristup nije sistemski održiv, ali postoji dobra volja da se razgovara“, istakao je Paunović.

Izvor-dan