Branislav Veljković izabran za predsjednika OO SDP

Na sjednici Opštinskog odbora SDP u Pljevljima, koja je održana 20. decembra, za predsjednika Odbora izabran je Branislav Veljković.

On će, kako su saopštili iz ove partije, na toj poziciji zamijeniti Sabahudina Delića koji je odlukom Predsjedništva postao koodrinator SDP za Pljevlja.

Sjednici Odbora su prisustovali Predsjednik SDP Ranko Krivokapić i koordinator SDP za sjevernu regiju Tufik Bojadžić.

Predsjednik Krivokapić je istakao da Pljevlja posjeduju bogatu istoriju stvaranu vjekovima unazad koju treba da se poštuje i cijeni zbog toga ovom gradu se mora vratiti ugled.

“Jedino vrijednim radom na valorizaciji postojećih potencijala možemo unaprijediti životni standard. Time bi se stvorili uslovi za bolju perspektivu mladima. Država i lokalna uprava imaju odgovornost da stvaraju ambijent za nove investicije i da posebnu brigu vode o zaštiti životne sredine”, naveo je Krivokapić.

On je istakao da će novoizabrani predsjednik imati punu podršku za sprovođenje veoma ambiocioznog plana za ozdravljenje Pljevalja, koja je od jedne od najperspektivnih opština u Crnoj Gori danas u teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji.

Novoizabrani predsjednik Odbora Branislav Veljković se zahvalio na ukazanom povjerenju članova i obećao da će učiniti sve kako bi se u narednom periodu promijenila dinamika razvoja Pljevalja, kako bi sa jakim SDP-om opet postali centar sjevera Crne Gore.

“Pljevlja su ovih godina u stagnaciji i gube ono što je najvrednije za svaki grad, svoje građane i to mlade i obrazovane. Promijenićemo to i stvoriti uslove za otvaranje novih radnih mjesta. Urušenu ekonomiju našeg grada moramo pokušati spasiti u saradnji sa svim konstruktivnim faktorima na političkoj sceni i van nje. Uslov da ostvarimo navedeno i uvjeren sam i mnogo više je, da SDP na narednim lokalnim izborima građani Pljevalja podrže bar u mjeri u kojoj su to učinili u ranijem periodu. To će garantovati da SDP mora biti nezaobilazan faktor pri konsitutisanju nove izvršne vlasti u našem gradu, a to znači vraćanje pravde i znanja na mjesta koja im pripadaju”, istakao je Veljković.

Sjednicom OO SDP Pljevlja je i zvanično započeo kampanju za predstojeće lokalne izbore.