Bratić: Cetinjska Bogoslovija da bude dio obrazovnog sistema Crne Gore

Resor ministarke Vesne Bratić, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, aktivno će učestvovati u integrisanju najstarije škole u Crnoj Gori, cetinjske Bogoslovije u obrazovni sistem Crne Gore.

“To su neki od zaključaka sa današnjeg sastanka sa rektorom Gojkom Perovićem, sveštenikom Mirčetom Šljivančaninom i predstavnicima ove škole”, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Time bi, kako se navodi, jedna od najstarijih obrazovnih ustanova u Crnoj Gori osnovana davne 1863. godine postala dio zvaničnog obrazovnog sistema Crne Gore i bila uvažena i pomognuta od strane državnih institucija, kazala je ministarka Vesna Bratić.

“Ako imamo u vidu da u Crnoj Gori više od osamdeset odsto građana jesu vjernici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, više je nego logično da se cetinjska Bogoslovija akredituje i ostvari sva zakonska prava i status koji joj pripada, a koji do sada nije imala”, poručila je ona. Rektor ove škole protojerej Gojko Perović je izrazio zadovoljstvo zbog spremnosti ministarke da učestvuje u aktivnom dijalogu i radu na tome da ova škola postane dio zvaničnog školskog sistema Crne Gore. On je kazao da iz Bogoslovije ne traže ništa više od statusa koji ima islamska škola Medresa u Crnoj Gori kao i da Bogoslovija do sada nije imala nikakvu pomoć od strane državnih organa Crne Gore.

“Mi ćemo u budućem periodu raditi na usklađivanju našeg programa sa važećim školskim programom kako bismo što lakše integrisali našu školu u crnogorski obrazovni sistem”, kazao je on.

Sastanak je protekao u veoma konstruktivnoj atmosferi a predstavnici Ministarstva i Bogoslovije su iskazali spremnost da u budućnosti još čvršće sarađuju kako na prevazilaženju ovog inicijalnog problema tako i na unapređenju svih mogućih oblika saradnje.