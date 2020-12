Brisanje odredbe o novčanom kažnjavanju poslanika

„Prošlo je vrijeme kada su se finansijski i novčano kažnjavali poslanici zbog političkog opredeljenja i ponašanja, a nijesu bili kažnjavani tajkuni, kriminalci i učesnici organizovnaih kriminalnih grupa. Svakako, Skupština nije kafana, nije javno mjesto da se u nju može ući bez ikakvih uslova kao što je to definisano Zakonom o javnim mjestima, pa da se određivati novčane kazne za ovaj ili onaj vid ponašanja“, rekao je danas Momo Korpivica (Demokrate), koordinator Radne grupe za izradu predloga izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine CG, dodajući da su smatrali da je to neprimjereno ustavnom, pravnom i političkom statusu parlamentaraca i ugledu jedne institucije.

On je dodao da se brisanjem odredbe o novčanom kažnjavanju poslanika jača autoritet i ugled Skupštine i osnovni regulator ponašanja treba da bude pravna svijest, demokratska kultura i osnovni principi parlamentarizma.

Koprivica je na konferenciji za novinare, pišu Vijesti, nakon sjednice istakao da su se sa prijedlogom o brisanju odredbe saglasili i Socijaldemokratska partija i Albanska koalicija „Jednoglasno“.

Koprivica je naglasio da je postignuta saglasnost da članovi radne grupe, administrativni, zakonodavni i odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu kritički razrade zaključake administrativnog odbora o imunitetu poslanika, kako ne bi dolazilo do nesaglasnosti u daljem radu.

„Imali smo u prethodnom slučaju da se zahtjev za odobrenje vođenja krivičnog postupka i određivanje pritvora stigne istovremeno, a to su dvije odvojene pravne naredbe. Saglasili smo se da to treba razdvojiti, da to ne može biti i da se tretiraju ako dvije različite radnje“, kazao je on.

„Dogovorili smo na nivou široke saglasnosti implementaciju zaključaka administrativnog odbora o imunitetu da se preciziraju zaključci administrativnog odbora iz 2019. godine i dobiju pravu razradu kako bi na taj način potpuno definisan proces odobravanja vođenja krivičnog postupka i određivanja pritvora protiv poslanika, odnosno parlamentaraca, da to ne bude stvar neke samovolje, proizvoljnosti, nego da bude precizno definisan proces“, pojasnio je Koprivica.

Na sjednici Radne grupe za izradu predloga izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine postignuta je većinska saglasnost i o obaveznom prisustvu ministara na sjednicama gdje se razmatraju predlozi zakona i drugih akata iz njihove nadležnosti

„Dogovoren je na nivou najveće saglasnosti i da se propiše obavezno prisustvo ovlašćenih predlagača na svim onim sjednicama gdje se razmatraju njihovi akti to se onda odnosi i na recimo, na predlagačevih zahtjeva za odobrenje vođenja krivičnog postupka, kao i u prisustvu ovlašćenih predlagača drugih akata, ne samo ministara, nego i predstavnika drugih, recimo nezavisnih institucija i tako dalje“.

Poslanik Demokrata je istakao da je to način da se vrati autoritet i ugled parlamentu koji je bio u prethodnom periodu, kako tvrdi, urušen i da se na ovaj način se ostvaruje i kontrolna funkcija parlamentu.

„Neće parlament svakako biti servilan ni prema kojoj instituciji, nego će taj donos počivati na uzajamnom uvažavanju i principima podjele vlasti“, istakao je Koprivica.

On je kazao i da su uvažili sugestije sekreterijata odbora u vezi preciziranja njihovih nadležnosti, kako bi se uskladili sa Ustavom.

izvor Vijesti