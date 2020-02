Novinarski tim ove „emisije“, objašnjava da je mitropolit „izaslanik crkve strane države, fanatični sljedbenik velikosrpskog projekta“.





Besprizorno blaćenje u „promo“ terminu, nas je podsjetilo na opis savjetnika predsjednika Crne Gore, Milana Roćena, koji je u jednom razgovoru kazao, da je RTCG, javna kuća, da su njegova goveda iz Rasova pametnija od uredničkog tima, te da je za njih prostitucija častan posao.

U ovim vremenima, treba pustiti da režim govori o sebi. Najbolje se međusobno poznaju.

“To je bolesna bagra sakupljena na jednom mjestu…To jedva čekam da negdje dam izjavu o svemu ovome, kako je sve funkcionisalo kao sat, osim Javni servis koji unosi zabunu u sve ovo. To je strašno. To nije javni servis, to je javna kuća. To nije prostitucija, prostitucija je časni posao. To se plaća tamo, to je intelektualno moralna prostitucija“, kazao je tada Roćen.