Budvanin pozvao policajce da skinu opremu: Ti si mlad, ne dozvoli da gineš

Građanin Budve Branko Vujičić pozvao je pripadnike policije koji su u kordonu stajali ispred prostorija stanice policije u Budvi da skinu opremu i uniformu.

„Ja sam Branko Vujičić i invalid sam onog tamo rata. Tamo, na dubrovačko ratište, me poslao Milo Đukanović, Filip Vujanović i ostali. Ostao sam bez oka tamo. Ti si mlad, ne dozvoli da gineš. Nemam oko, imam geler u glavi. Moje dijete i tvoje će da pogine ako krenete dalje da radite to što da radite. Ućemo u rat, a rat će zapaliti sve. I tebe i mene. Skinite to. Moraju da znaju, nisu bili u ratu, a granata, metak, bomba ne bira koga će da ubije. Ne dajte se“, kazao je Vujičić čiji su govor aplauzom ispratili okupljenu.

Izvor: Vijesti