Čabarkapa napadnut u blizini kuće

Pljevljak Božidar Čabarkapa (28) napadnut je noćas nešto iza ponoći u blizini svoje kuće u pljevaljskom naselju Ševari.

Njega su, kako tvrdi, napale dvije muške maskirane osobe, nanijevši mu više udaraca u predjelu leđa i ramena, i u napadu mu je iščašen zglob desnog ramena.

Čabarkapa je kazao da je napadnut po povratku iz diskoteke Municipijum, gdje je bio angažovan da fotografiše proslavu punoljetstva jedne sugrađanke.

„Iz diskoteke sam izašao oko 23,45 časova i otišao u pekaru u kojoj sam se zadržao 25 minuta. Pozvao sam taksi i krenuo kući. Kada sam stigao na dvadesetak metara od kuće, gdje se nalazi makadamski put, izašao sam iz autmobila i krenuo kući. U tom trenutku okrenuo sam se i vidio dva lica sa maskama koji su izvadili palice crne boje i krenuli su da me udaraju. Tom prilikom ja sam počeo da bježim prema kući, ali sam zadobio udarce u predjelu leđa i ja sam tada pao. Počeo sam da se branim i jednog od napadača sam nogama udario u predjelu nogu i on je pao na leđa. Drugo NN lice mi prilazi dok ja ležim i počinje me šutirati po tijelu, a ja sam njega počeo da udaram po nogama nakon čega se on odmakao. Cijelo vrijeme sam vrištao kako bih upozorio komšiluk da sam napadnut i da bi mi neko pomogao. Potom ustajem sa zemlje i tada je NN lice kojeg sam prvo oborio zamahnuo palicom i udario me u predjelu ramena. U tom trenutku krećem prema njima i oni počinju da bježe u pravcu asfaltirane ulice, odnosno sa makadamskog puta izlaze na Kozaračku ulicu“, kazao je Čabarkapa, koji je povodom ovog incidenta dao izjavu u pljevaljskoj policiji.

Tvrdi da nije vidio lica napadača, jer su preko lica imali šal ili fantom kape. Jedan od napadača, kaže Čabarkapa, imao je zeleni prsluk, a obojica su na sebi imali trenerke i visoki su oko 1,83 metara.

U izjavi datoj policiji, Čabarkapa je označio dvojicu sugrađana kao moguće napadače.

„Prije dva dana, dok sam se pješke kretao ulicom Voja Đenisijevića, naišlo je vozilo u kojem se nalazilo K.Č. i isti mi je prstom prijetio. Bio je u društvu dvije NN ženske osobe. Tada je K.Č. izašao iz vozila i rekao mi da ćemo kad tad da se raskusuramo. Šesnaestog februara K.D. mi je slao prijeteće poruke preko fejsbuk profila o čemu sam podnio prijavu policiji, a 13. marta dobio sam poziv za suđenje u ovom slučaju“, rekao je Čabarkapa.

Iz pljevaljske policije je Vijestima nezvanično rečeno da rade na rasvjetljavanju slučaja.