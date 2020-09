Ćeman :Pružiti ruku pomirenja svima

Osjećam potrebu da kao pripadnik bošnjačkog naroda doprinesem smirivanju tenzija u Crnoj Gori, očekivanih u tranzicionom periodu, a izazivanih od strane vlasti koja je za trideset godina imala dovoljno vremena da se izvješti u generisanju takvog ambijenta.

Stoga pozivam na mir, a najoštrije osuđujem napade na svoje sunarodnike i ljude moje vjeroispovijesti i njihovu imovinu u Pljevljima.

Činim to na isti način kao što sam osuđivao i diskriminatorni Zakon o slobodi vjeroispovijesti kada su bile ugrožene vrijednosti i osjećanja pripadnika pravoslavne vjeroispovijesti. I tada smo moje kolege i ja upozoravali da je samo režim koji je spreman da kidiše na svetinje jedne konfesije isto tako spreman da kidiše i na svetinje druge. To se sada obistinjava kroz djelovanje provokatora instruisanih od DPS-a da pišu grafite i uzvikuju neprimjerene parole za račun degradibilne vlasti.

Iskreno vjerujem da u Crnoj Gori ne smije da se podgrijava atmosfera u situaciji kada opozicija ima pobjedu u rukama, niti je opozicija ta kojoj to odgovara.

Sva javna okupljanja građana valja obustaviti. Greške koje je prethodna vlast pravila ne treba ponavljati, a neophodno je pružiti ruku pomirenja svima.

U Crnoj Gori neće biti pobijeđenih. Izborni rezultat koji ima opozicija imaće smisla samo ako se ostvari boljitak za sve građane.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST „MIR JE NAŠA NACIJA“

Albin Ćeman, potpredsjednik Demokrata