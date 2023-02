Nije za mlađe od 14 godina

Svašta su Pljevljaci imali priliku da vide, čuju ili pročitaju, ali nikad nisu osjetili takav stid, kao nedavno, kad su na fejsbuk profilu svog sugrađanina Vladana Vučinića, učitelja, pročitali sledeću objavu:

„ Matija Bećković je niko od nikoga, kopile izdajničko i pseto kao što mu je i otac bio. Pseto četničko i fašističko koje nema elementarnog ljudskog dostojanstva. Bagra i nikogović. Kvisling i izdajnik. Lažov i iskompleksirani nacional-šovinista. Fakat je da ih nijesu đed i drugovi dovoljno istražili svojevremeno.“

Prosto je nevjerovatno otkud toliko čemera i mržnje u čovjeku kome je ovo društvo povjerilo da opismenjuje i vaspitava našu djecu. Izgovoriti i napisati ovakve bljuvotine o najvećem živom srpskom pjesniku, gotovo je neshvatljivo za normalan ljudski um. Pa čak iako je to sve u službi Milove ustaške politike, koja treba da sačuva poslovnu imperiju Đukanovića, njegove rodbine, kumova i prijatelja.

Još ako se zna da je Matija Bećković dobitnik Njegoševe nagrade za 1997.godinu, a uručena mu je godinu dana kasnije, da to ne bi uradio Momir Bulatović, u to vrijeme predsjednik Crne Gore. Učinio je to Milo Đukanović u Budvi, nakon pokradenih predsjedničkih izbora, jer mu je to u tom trenutku bilo politički korisno. Tom prilikom Matija je izgovorio čuvenu rečenicu: „ Da Crna Gora ne smije graditi svoju sreću na nesreći srpskog naroda“, što mu DPS i sateliti nikako ne mogu da oproste. Nažalost ovu sramotu lajkovala je i direktorica Narodne biblioteke „Stevan Samardžić“ Đina Bajčeta, čiji sin stiče uspješnu naučnu karijeru u „okupatorskom“ Beogradu.

Sve je počelo prije desetak godina kad je vrli učitelj Vladan Vučinić počeo da uči đake, da u duhu novocrnogorskog govora, pijevac nije pijevac, nego kokot. Kokot je prokukurikao nakon otvaranja vrtića „Đepeto“ na Gukama, u februaru 2022.godine, koji je svečano otvorila tadašnja ministarka prosvete Vesna Bratić. Komentarišući saopštenje Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, koje je bilo napisano ćirilicom, komentarisao je na svom profilu: „Bitno je da nas je oćiričila.“ Da bruka bude veća krivotvoreno saopšenje na latinici pojavilo se na fejsbuk profilu dobitnice najvećeg opštinskog priznanja Novembarske nagrade, Olgice Otašević.

Pozivamo aktuelnog ministra prosvete Miomira Vojinovića, kad već Tužilaštvo ćuti, preduzme mjere iz svoje nadležnosti. Isto tako pozivamo aktuelnog premijera Vlade u tehničkom mandatu, gospodina Abazovića, kome je Crna Gora mala, pa je najavio njeno širenje u kosmos, da prije toga od „besudne zemlje“ napravi državu ravnopravnih naroda i građana. U suprotnom, ako se Đukanovićev DPS i sateliti vrate na vlast, taj kosmički program će biti zloupotrebljen, da se Srbi umjesto na traktorima u Srbiju, isele u vasionu.

Pljevlja,

03.02.2023. Saopštenje za javnost Pokreta za Pljevlja