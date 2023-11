Moralo je da prođe 78 godina da se pored jame na Stražici, u koju su komunisti, u dva navrata 1944. i 45.godine, bez suda i suđenja bacili 25 mučenika, prvi put pojavi predsjenik Opštine Pljevlja, zapali svijeće zadušnice i položi vijenac sa natpisom „slava junacima“. Tako su oživotvoreni stihovi pjesnika Momira Vojvodića sa nadjamske ploče : „ ujamljene žrtve mole se za dželate mrtve i čekaju vaskrsenje“. Potom je produžio do spomenika podignutog u slavu poginulih u prvodecembarskoj bici 1941.godine, prilikom napada na Pljevlja, i tamo u kripti položio vijenac i zapalio svijeće. Uradio je to na dan navodnog oslobođenja Pljevalja 20.novembra 1944.godine. Na sreću tog dana Pljevlja su „ oslobođena“ bez borbe, jer su četnici prethodnog dana napustili grad. Razumije se, odmah su graknuli „ antifašisti“ i „komite“ iz DPS-a i njegovih satelita, i prosuli priču o domaćim izdajnicima i slugama okupatora. Zaboravili su da je Oslobodilački rat od 1941-1945, istovremeno bio i revolucija, odnosno bratoubilački rat. Nekada se dobijala jedinica iz istorije ako učenik nije znao da su 7.decembra 1941.g u selu Drenovi kod Nove Varoši, petorica ljudi: Tito, Bevc, Marko, Đido i Lola Ribar donijeli odluku da Narodno oslobodilački rat prelazi u novu višu fazu – klasni rat, odnosno revoluciju. Ako je do tada ubijanje sunarodnika bio incident, od tada je postao ratni cilj. U građanskom ratu se ne bira batina pa i povremena saradnja

sa okupatorom. Najbolji dokaz za to su martovski pregovori u Zagrebu 1943.godine, kada su Koča Popović, Vladimir Velebit i Milovan Đilas, pored razmjene zarobljenika, Nijemcima ponudili primirje, tvrdeći da: „Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije smatra četnike glavnim neprijateljima“. Zato, bravo predsjedniče Vraneš što ste napravili prvi korak na putu pomirenja živih, jer su se mrtvi davno pomirili. „ Mrtve kosti, megdan ne djele“. Vjerujemo da nije daleko dan kada će Stražica postati istinski memorijalni kompleks, a pored spomenika nići i crkva Pomirnica, u joj će biti pohranjene kosti mučenika iz jame.

Nažalost, gospodine predsjedniče bićete zapamćeni i po tome što je lokalna uprava na čijem ste čelu, prvi put formirana bez pisanog Koalicionog sporazuma. To nije urađeno sa dobrim namjerama nego po principu dva bez duše treći bez funkcije. Najmanja je šteta što je u tom dogovaranju Pokret za Pljevlja ostao kratkih rukava, ali vlast formirana bez jasno definisnih ciljeva, prava i obaveza, kao i pravedno podijeljenih funkcija ne može da funkcioniše na valjan način. Na to smo Vam skrenuli pažnju još 9.avgusta ove godine, u pismu koje nismo obnarodovali.

Koliko smo bili u pravu najbolji dokaz su poslednja dešavanja nakon podnošenja ostavke v.d direktora preduzeća „Vodovod“, i javnih prepucavanja Vas i funkcionera Demokrata. Zato alepujemo na sve konstituente lokalne vlasti da se što prije sjedne i dogovori sve ono što nije urađeno prilikom formiranja lokalne vlasti. Razumije se sve to treba staviti na papir, drugim riječima sačiniti Koalicioni ugovor, koji ćemo svi potpisati i raditi po njemu, prije svega u korist onih koji su nas birali.