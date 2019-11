Cerović: Biciklom od Brisela do Podgorice u susret kongresu DPS-a

U sustret VIII kongresu DPS-a član partije i vrhunski sportista, biciklista Goran Cerović, odlučio je da pruži podršku Crnoj Gori i DPS-u simboličnom vožnjom od Brisela do Podgorice.

– Moj cilj i napor da ga dosegnem do 30, novembra, na “stazi” od Brisela do Podgorice, preko 10 evropskih država, simboličan je doprinos čvrstom opredeljenju Crne Gore na evropskom putu, bez obzira na sve trenutne izazove.Svjestan sam da ovaj moj cilj, nije lako dostići, ali uz odlučnost, entuzijazam, dobru pripremu i precizan plan siguran sam da ću ga ostvariti. Želio bih da me građani Crne Gore podrže na ovom putu, kao i kolege sportisti koji znaju koliko rada, truda i odricanja je potrebno, za uspjehe u profesionalnom sportu, posebno u biciklizmu. Zastava EU koju donosim iz Brisela, simbol je evropske porodice država, kojoj suštinski, pripada i moja Crna Gora – kazao je Cerović i dodao da je ovim potezom želio simbolično da da podršku partiji, pred predstojeći VIII Kongres i pokaže kako se, baš kao što DPS godinama čini, sa velikim izazovima treba suočavati jasnom vizijom i snažnom željom da ih savlada.

– Put od Brisela do Podgorice nije lak ni za Crnu Goru ni za mene, ali smo sigurni da smo na pravom putu i da zajedno možemo da savladamo sve prepreke i Crnu Goru i formalno vratimo Evropi – zaključio je Cerović.