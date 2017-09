Čestitka SDP-a povodom Kurban bajrama

Povodom najvećeg islamskog praznika – Kurban bajrama, Opštinski odbor Socijaldemokratske partije upućuje Odboru islamske zajednice u Pljevljima i svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti u našem gradu čestitku sljedeće sadržine:

Vama lično, starješinstvu i svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti iskreno čestitamo najveći islamski praznik – Kurban bajram, uz iskrene želje za dobrim zdravljem i uspjehom u poslu.

Praznici ne smiju da budu sami sebi svrha, već prilika da u sebi potražimo razumjevanje za one koji se razlikuju od nas i pokažemo solidarnost prema ljudima u nevolji. Oprost za tuđe grijehe i kajanje zbog sopstvenih, daće ovom velikom prazniku značenje koje treba da ima, a od nas će napraviti ljude kakvi pokušavamo da budemo. Neka svima ovaj Bajram prođe u porodičnoj radosti, komšijskom zajedništvu, dobrom zdravlju i dijeljenju radosti sa svojim najbližim ukućanima, rođacima i prijateljima. Na ovom svijetu punom iskušenja, dokaz odanosti i vjere do spremnosti na žrtvu Ibrahima a.s. neka nam bude zvijezda vodilja da i mi slijedimo taj put vjere, iskrenosti i međusobnog poštovanja.

U to ime vam želimo dobro zdravlje i sreću.

Predsjednik OO SDP – Pljevlja

Sabahudin Delić