Na 25. godišnjicu bombardovanja SR Jugoslavije, 24.marta 1999. Godine, podsjećamo da je to prvi put da je 19 zemalja Sjeverno atlanskog pakta bombardovali jednu zemlju bez odluke Savjeta bezbjednosti UN. Na isti datum 24. Marta 2024. God u Rusiji je proglašen dan žalosti posle monstruoznog terorističkog akta u Moskvi , u „Krokus sitiju“, koji je odnio živote više od 130 ljudi, uključujući troje djece. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da će biti kažnjeni ne samo izvršioci, koji su već uhvaćeni, već i organizatori i naručioci ovog gnusnog napada.

Uoči godišnjice bombardovanja SRJ oglasila se misija Sjedinjenih Američkih Država pri OEBS-u, i ambasadori Francuske, Italije, Nemačke, Norveške, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, poručujući da se sjećaju žrtava i razmišljaju o zajedničkoj budućnosti sa Srbijom i Kosovom.

„Danas se sjećamo i žalimo za izgubljenim životima nedužnih, ali i razmišljamo o našoj zajedničkoj budućnosti sa Srbijom i Kosovom u evropskoj porodici naroda. Operacija Saveznička snaga osmišljena je da natera Slobodana Miloševića, tadašnjeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije, da prekine zlostavljanje civilnog stanovništva na Kosovu. Operacija je pokrenuta nakon što su iscrpljena sva politička i diplomatska sredstva da se Slobodan Milošević ubedi da se opredeli za rešenje putem pregovora i za mir na Kosovu, na osnovu sporazuma iz Rambujea i uz ispunjenje zahteva iz Rezolucije 1199 Saveta bezbednosti“, navodi se u zajedničkom saopštenju ambasadora.

Za agresija na SRJ, koja je za 78 dana bombardovanja, i poginulihlo između 1.200 i 2.500 ljudi, od kojih 126 dece, ranjeno 5000 ljudi, korišćena je municija sa osiromašenim uranijumom, koja za pisledicu ima povećan broj oboljelih od karcinoma.

„Pričinjena je materijalna šteta od 30 milijardi dolara ukupne štete po proceni G17+, od čega su samo tri milijarde na EPS“, rekao je 2002. godine predjsednik SRJ Vojislav Koštunica.

Od 24. marta do 30. maja 1999. godine NATO bombarderi u Crnoj Gori su gađali: kasarnu Vojske Jugoslavije u Danilovgradu, vojni aerodrom u Golubovcima, kasarnu „Šipčanik“ Tuzi, most u Murinu, radarsko-komunikacijski objekat Ratne mornarice na brdu Obosnik u Boki Kotorskoj, radarski sistem na Crom rtu kod Sutomora i kotu iznad tunela Belveder kod objekta Radio Bara, rt Arzu kod Herceg Novog i druge sporadične mete, rekao je direktor Udruženja vojnih penzionera i Drštva rusko-srpskog prijateljstva Radan Nikolić za Dan. On je kazao da izostanak osude bespravnog NATO bombardovanja SRJ od strane Ujedinjenih nacija, i tekući zastrašujući genocid koji Izrael sprovodi nad palestinskim narodom u pojasu Gaze, svjedoči da je neizvjestan opravak te međunarodne organizacije od izuzetnog značaja za zaštitu ljudskih prava i očuvanje mira u svijetu.