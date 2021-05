Cigarete skuplje 60 centi od 1. jula

Planirano povećanje akciza na duvan koštaće državu 10,5 miliona eura, umjesto dodatnog prihoda od 16,8 miliona, upozoravaju iz distribucije

Najavljeno povećanje akciza na duvan i duvanske proizvode neće, kako je to Vlada procijenila, donijeti prihod državi od 16,8 miliona eura, već ogroman rast crnog tržišta i gubitak od 10,5 miliona, pokazuju podaci iz analize kompanija uključenih u distribuciju ovih proizvoda u koju je Pobjeda imala uvid.

Analiza

Distributeri tvrde da će, umjesto najavljenih 30 centi, cijene po paklici cigareta porasti 60 centi. To će cigarete koje se legalno prodaju učiniti najskupljim u regionu i tako dodatno napuniti džepove švercerima.

– Samo povećanje specifične akcize iznosi 28 centi, na šta se dodaje varijabilna stopa od maloprodajne cijene cigareta koja iznosi 29 posto i PDV. To tačno iznosi 52 centa poskupljenja, a kad se doda marža distributera, dolazimo do 60 centi – navodi se u analizi i dodaje da se zaboravlja na poskupljenje od deset centi, koje se vreć desilo u januaru zbog povećanja akcize. To bi ukupno povećanje cijena cigareta dovelo do 70 centi po psklici, ili skoro 30 odsto. Nijedan proizvod u Crnoj Gori nije toliko poskupio bez ozbiljnog poremećaja na tržištu.

Vladin prijedlog izmjena Zakona o akcizama, kojim je predviđeno povećanje akciza na sve duvanske proizvode, utvrđen je u četvrtak, a o njemu će se na skupštinskim odborima raspravljati početkom sljedeće sedmice. Nova stopa akciza ukinuće dosadašnji kalendar i važiće od 1. Jula, a osim povećanjem prihoda, u Vladi ovaj potez pravdaju obavezom usklađivanja sa EU, iako se ona, prema primjeru Hrvatske, može ispuniti i do četiri godine nakon pridruživanja.

Planirano poskupljenje cigareta veće je od onoga koje je tokom 2018. izazvalo dramatičan rast nelegalnog tržišta. Tada su cijene paklica poskupile 50 centi, znatno iznad kupovne moći potrošača, što je dovelo do pada legalnog tržišta od 42,8 odsto samo u prvoj polovini 2018.

– Ako primijenimo egzaktne podatke o padu legalnog tržišta iz 2017- 2018. na aktuelni prijedlog Vlade zaključujemo da država, ne samo da neće dobiti ni centa više od sadašnjeg plana prihoda, već će prihod u 2021. pasti za 10,5 miliona eura – upozoravaju distributeri.

Trenutna godišnja potrošnja duvanskih proizvoda u Crnoj Gori procjenjuje se na hiljadu tona. U 2020. je, prema podacima distributera, kroz legalne tokove prodato 600 tona što znači da se na crnom tržištu prodaje 400 tona cigareta.

Šverc

Umjesto povećanja akcize i cijena, država bi planirani prihod od 16,8 miliona eura lako mogla da ostvari ako bi u legalne tokove vratila svega 250 od ukupno 400 tona cigareta koje se godišnje prodaju na crno. Računica je jasna – ako se za 250 tona plati trenutna akciza od 75,25 eura na 1.000 cigareta, dolazi se do 18,8 miliona eura. Na to bi se dodalo i 3,9 miliona eura PDV-a, što je ukupno 22,7 miliona eura prihoda.

Da će povećanje akciza otvoriti vrata švercerima smatra Boban Stanišić (PzP), koji tvrdi da su Vladina predviđanja o povećanju budžetskih prihoda za 16,8 miliona eura u najmanju ruku neozbiljna.

– Ovakva akcizna politika će donijeti smanjenje prihoda od prodaje cigareta i uvesti u zonu gubitka legalne uvoznike i maloprodaju iz legalnih tokova, zbog povećanih troškova – kaže Stanišić.

Izgovor za ovakav potez, kako ukazuje, ne smije biti ni potreba daljeg uslaglašavanja visine akcize na cigarete sa zahtjevima Evropske unije (EU) jer Vlada već pet mjeseci nije ništa uradila na sprečavanju šverca cigareta.

Elektronske cigarete

Zanimljivo je i to što Vlada, odnosno nadležno Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, i dalje ne tretiraju nesagorijevajući duvan kao izvor prihoda i ne projektuju isti uticaj na tu kategoriju kao i na cigarete, iako i ova vrsta proizvoda šteti zdravlju. Utvrđenim prijedlogom predviđeno je da se minimalna akciza na bezdimni duvan uveća sa 40 na 70 odsto, odnosno sa 0,17 na 0,24 centa po paklici, što je simbolično.

Ukoliko bi se uskladila definicija poreske osnovice na 1.000 štapića grijanog duvana, što bi bilo adekvatno nametima za 1.000 cigareta, a umjesto 70 odsto od minimalne akcize oporezovalo 100 odsto, to bi prema trenutnom trendu prodaje u državni budžet donijelo više od pet miliona eura prihoda u ovoj godini. Upravo zbog jako niske akcize na nesagorijevajući duvan država je, prema procjenama industrije, samo u prošloj godini izgubila preko 2,5 miliona eura prihoda.

Osim organizovanog šverca cigareta, na crnogorskom tržištu cvjeta i takozvani ,,mravlji šverc“, za koji se očekuje da poraste u turističkoj sezoni. Svima koji ulaze u Crnu Goru dozvoljeno je da unesu po dva boksa cigareta, pa bi, recimo, četvoročlana porodica koja dolazi na ljetovanje legalno mogla preko granice da prenese osam boksova cigareta. Oni bi tako, s obzirom na znatno niže cijene cigareta u regionu, uštedjeli oko 40 eura, odnosno pet eura po boksu.

Ovakva praksa spriječena je u okolnim država, pa je tako u Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj maksimalno dozvoljen unos dvije paklice cigareta po putniku.

Gazirana pića poskupiće 15 odsto

Pored rasta akciza na duvan i proizvode od duvana, Vlada je planirala i povećanje akciza na alkohol, negazirana pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju, kao i na proizvode od šećera, kakaa i sladoled.

Komentarišući najavu uvođenja novih nameta, iz kompanije Koka-Kola HBC koja je najveći distributer gaziranih pića u Crnoj Gori, Pobjedi su kazali da će oni usloviti rast cijena u ovoj kategoriji od oko 15 odsto, a time i pad prodaje.

– Ono što je naš veliki strah, i što se potvrdilo i tokom prethodnih promjena, jeste rast sive ekonomije. Uz novo poskupljenje gaziranih pića, ponovo ćemo imati situaciju da je, na primjer, Koka-Kola znatno jeftinija u zemljama regiona, što ostavlja veliki prostor za nelegalnu ekonomiju. Takođe, ukoliko ovaj prijedlog bude usvojen, akcize na gazirana pića u Crnoj Gori porašće na najviši nivo u Evropi, odmah nakon Norveške – zaključili su u toj kompaniji.

Izvor: Pobjeda