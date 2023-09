Cijene grobljanskih usluga veće do 100 odsto

Ukoliko odbornici Skupštine opštine Pljevlja usvoje predloženi, novi cjenovnik preduzeća „Komunalne usluge“, većina usluga na gradskom groblju Ravni biće skuplja od 16 do 100 odsto Na istom nivou ostaju cjene godišnjeg održavanja grobnih mjesta, koje se kreću od 20 do 40 eura, zavisno da li se radi o jednodjelnoj, dvodjelnoj ili trodjelnoj grobnici

Korišćenje kapele 24 sata koštaće čak 90 eura što je poskupljenje od 45 odsto. Svaki naredni sat, preko 24 časa, obračunavaće se po cijeni od 3,75 eura.

Prema novom cjenovniku koji je usvojio Odbora direktora Komunlanih usluga i koji je prosliđen odbornicima na potvrđivanje, najmanje poskupljenje je za kopanje grobnog mjesta i ta usluga sa 143 poskupljuje na 166 eura ili za 16 odsto. Stavka koja se odnosi na određivanje lokacije grobnog mjesta biće skuplja za 30 odsto i sada će iznositi 11, 96 eura. Otvaranje i zatvaranje grobnice umjesto dosadašnjih 57 koštaće 74 eura. Korišćenje kapele za 24 časa koštaće čak 90 eura što je poskupljenje od 45 odsto. Svaki naredni sat, preko 24 časa, obračunavaće se po cijeni od 3,75 eura.

Cijene skidanja plakata i čuvanja vijenaca do četrdeset dana, takođe su uvećane za trideset procenata i prema predloženom cjenovniku koštaće 4,49 odnosno 5,98 eura.

Planirano uvećanje cijene zakupa tezgi na pijacama

Prema predloženom cjenovniku preduzeća Komunalne usluge planirano je i uvećanje cjena zakupa tezgi na zelenoj, buvljoj i mliječnoj pijaci. Najmanja su uvećanja zakupa tezgi na buvljoj pijaci, gdje se zakupnina uvećava za 11 procenata. Na zelenoj pijaci uvećanje zakupnine tezgi kreće se od 25 do 36,70 odsto. Najveće uvećanje cjena zakupa tezgi je na mliječnoj pijaci, gdje su iznosi uvećani od 54 do 58 odsto. Građani Pljevalja smtraju da ćće sa ovim uvećanjem ciejne zakupa tezgi doći i do uvećanja cijena proizvoda koji se prodaju na pijacama u Pljevljima.

Uvećane su i cijene za eshumaciju preminulih, čak do 90 odsto. Naknada sa dezinfekciju alata, nakon eshumacije, uvećana je za 50 odsto, a za 80 odsto su uvećane naknade za dozvole prilikom unošenja metalnih ograda za grobna mjesta. Naknada za izdavanje dozvole za unošenje i montažu spomenika na postojeći okvir, čije je uvođenje prethodnih godina kritikovano, biće uvećana čak za 100 posto i sada će koštati 18, 40 eura. Bez poskupljenja nije prošlo ni korišćenje pogrebnih kolica, pa ćer prevoz preminulog od kapele do grobnog mjesta koštati 10, 01 euro, odnosno doći će do poskupljenja od 45 odsto.

Izrada jednodjelnih, dvodjelnih i trodjelnih grobnih okvira biće uvećana na iznose od 750, 917 i 1.083 eura, odnosno biće uvećana za 45 odsto, koliko će biti uvećana i izgradnja trotoara oko grobnih mjesta. Usluga prevoza preminulih biće uvećana za 100 posto, a iznosila je 0,5 eura po jednom pređenom kilometru.

Za 40 odsto uvećava se i naknada za izradu grobnica sa posebnim materjalima i primjenom posebnih tehnika. pa će ta naknada jednodjelnu, dvodjelnu i trodjelnu grobnicu iznositi 308, 341 i 375 eura.

Preduzeće „Komunalne usluge“ poslednjih godina posluje sa brojnim teškoćama. U 2020. godini je bilo ušlo u stečaj, da bi već naredne godine uz potpisivanje programa za obnovu izašlo iz stečaja, sa znatno smanjenim brojem radnika. Sa novim cjenovnikom očigledno se traži način da se obezbjede sredstva, ali i da se teret oporavka preduzeća prebaci na korisnike, odnosno na građane Pljevalja.

