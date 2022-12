Cijene hrane u Crnoj Gori već godinu dana nekontrolisano rastu. Poskupljena su gotovo svakodnevna. Kupovna moć građana sve je manja. Kraj se agoniji zvana “poskupljenja” ne nazire, a strah građana da više neće moći da podnesu svakodnevne udare po džepu, opravdan je. Inflacija je na rekordnih 17 odsto. Prema najnovijim podacima Uprave za statistiku MONSTAT jaja, sir i mlijeko su za godinu poskupjeli nevjerovatnih 49,5 odsto.

Ekonomski analitičar Mirza Mulešković za CdM kaže da je rast u prvom kvartalu godine, kada je u martu inflacija bila i devez odsto izazvan drastičnim povećanjem minimalne zarade kao i rastom ostalih zarada. Napominje da je jasno i teoretski opravdano da, kad dođe do tolikog rasta zarada, mora doći i do rasta cijena. Upravo to, dodaje, bio je inicijalni impuls za rast cijena u Crnoj Gori.

Građani primjećuju da su cijene pojedinih proizvoda duplirane u odnosu na lani. Mlijeko, mliječni proizvodi, meso, ali i brojni drugi prehrambeni artikli su drastično poskupili -za godinu skoro 50 odsto. U marketima gotovo svakodnevno radnici “lijepe” nove cene. Jedna čitateljka javila se portalu CdM da se požali na skupu, izdvojivši, između ostalog cena puta, rekavši da je 200 grama platila 5,30 evra, a da je lani istu gramažu, istog proizvođača plaćala 2,50 evra.

Čak i zvanična statistika upzorava na brzi rast cena namirnica u odnosu na prošlu godinu i uticaj rasta cena na inflaciju koja je rekordna.

Skupo, skuplje…

Prema podacima MONSTATA, cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru 2022. godine u odnosu na oktobar 2022. godine u prosjeku su više za 0,9 odsto. Potrošačke cijene u novembru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 17,5 odsto.

„Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: mlijeko, sir i jaja; gorivo i mazivo za motorna vozila; stvarne rente koje plaćaju stanari za primarno boravište; meso; cipele i ostala obuća; odjeća; riba i morski plodovi; usluge za održavanje i popravku stanova. Potrošačke cijene u periodu januar-novembar 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 12,7 odsto”, kažu u MONSTAT-u.

Govoreći o rastu cijena, Mulešković, osim razloga koje je već naveo, navodi da je, kao uvozno zavisna zemlja, Crna Gora bila pod udarom uticaja spoljnih faktora i već nekoliko meseci bilježi stope inflacije koje su daleko iznad prosjeka EU.

Moramo biti jasni da je početni rast cijena izazvan i sporom reakcijom nadležnih prilikom donošenja mjera za suzbijanje rasta cijena. U periodu kada smo trebali donositi upravo ove odluke, u Crnoj Gori je postojao nedostatak komunikacije između Vlade i parlamenta, nismo imali Vladu i sve ovo je dodatno uticalo na nekontrolisano veliku rast cijena”, kaže sagovornik CdM-a.

Ipak, dodaje, mjerama koje su usvojene u maju došlo je do “obuzdavanja” rasta cijena.

„Činjenica je da rast cijena ne zavisi u velikoj mjeri situacije u Crnoj Gori, jer kao uvozno zavisna zemlja, rast cijena zavisi u velikoj mjeri od stanja na međunarodnom tržištu. Poslednjih nekoliko meseci imamo blagi rast cena, što će po mom mišljenju biti u narednom periodu. Moramo očekivati da će već početkom 2023. godine, zbog rasta cijene električne energije u EU, doći do rasta cijena svih proizvoda i usluga jer upravo cijena ovog ulaza u najvećoj mjeri i odredivanje cijene proizvoda i usluga svih privrednih subjekata”, upozorava Mulešković.

Obuzdavanje

Prema njegovim riječima, u narednom periodu, Vlada mora da obuzda dodatan rast zarada, jer se i na taj način dodatno povećava cijene i mora se mnogo više posvetiti poboljšanju situacije ugroženih kategorija kao što su nezaposleni, penzioneri, primaoci socijalnih pomoći i slično, jer upravo su ovo grupe koje najviše osećaju posledice ovakve situacije.

„Takođe, moraju se stvarati paketi podrške privredi kako bi odrzala cene proizvoda i kako bi dodatno radila na razvijanju novih proizvoda. Isto tako, održavanje cene električne energije kako za građane, tako i za i privredu, mora biti prioritet. Vlada mora svakodnevno da prati situaciju iu zavisnosti od potrebe da se kreiraju paketi podrške koji neće gasiti požare već će stvarati bazu za dugoročno unapređenje situacije”, smatra on.

Mulešković podvlači da, dugoročno, kao posledica ove krize, Crna Gora mora raditi na diverzifikaciji ekonomije i da se upravo kroz budžetska sredstva, umesto tekuće javne potrošnje.

„Potrebno je mnogo veća sredstva opredijeliti za razvoj privrede, posebno IT sektora, poljoprivrede i industrije“, zaključio je Mulešković.

