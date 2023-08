Cijene lete u nebo, a Vlada se češlja

Cijene osnovnih životnih namirnica u Crnoj Gori su među najvišim u Evropi, te nije rijetkost da se osnovni proizvodi koje konzumira svako domaćinstvo, mogu nabaviti jeftinije u Njemačkoj, uprkos činjenici da je prosječna plata daleko veća nego kod nas, upozoravaju u Uniji slobodnih sindikata.

Svakodnevni rast cijena osnovnih životnih namirnica, a i konstantna poskupljenja goriva, potresaju budžete građana. Crnogorski građani su suočeni sa inflatornim šokovima i stresovima prilikom svakog odlaska u kupovinu, a vozači svake sedmice strepe od novog poskupljenja goriva. I dok cijene lete u nebo, prihodi domaćinstava se ne povećavaju, a izvršna vlast zasad ne reaguje. Umjesto na ekonomiju, fokus dešavanja premješten je na politički teren, a štetu trpe, niko drugi, do građani.

Iz Unije slobodnih sindikata, na čijem je čelu Srđa Keković, kazali su „Danu“ da su ove godine uputili inicijativu, a zatim i urgenciju Ministarstvu finansija, da se ponovo ograniči cijena nafte i njenih derivata, odnosno, da se država odrekne dijela prihoda ponovnim umanjenjem akciza.

Na našu urgenciju dobili smo odgovor od Ministarstva da oni pomno prate situaciju na svjetskom tržištu nafte, te da će reagovati smanjenjem akciza u trenutku kada to ugrozi budžete domaćinstava u Crnoj Gori. Iz USSCG smatramo da je budžet građana već uveliko ugrožen, te da je krajnje vrijeme da Vlada, odnosno, Ministarstvo finansija, umanji akcize, čime bi se koliko-toliko doprinijelo poboljšanju životnog standarda naših građana. Što se tiče cijena roba i usluga, prema našim informacijama cijene pojedinih proizvoda su povećane i preko 100 odsto, iako su imputi u proizvodnji i nabavci tih roba i usluga ostali isti ili se neznatno povećali (poslednjih mjeseci negdje čak i smanjili). Stoga smo tražili da Vlada ograniči prodavcima maržu barem što se tiče osnovnih životnih namirnica, što je u jednom periodu i bilo na snazi, ali ipak nije urodilo plodom, kao što je bilo očekivano. Napominjemo da su cijene osnovnih životnih namirnica u Crnoj Gori među najvišim u Evropi, te da nije rijetkost da se osnovni proizvodi koje konzumira svako domaćinstvo mogu nabaviti jeftinije u Njemačkoj, uprkos činjenici da je prosječna plata daleko veća nego kod nas, a pojedine razvijene zemlje Zapadne Evrope imaju i do pet puta veću zaradu od prosječne zarade u Crnoj Gori – kazali su nam iz Unije slobodnih sindikata.

Prema njihovim navodima, nestabilna politička scena poslednjih nekoliko godina doprinijela je da se ne vodi dovoljno računa o ovim veoma bitnim stvarima za cjelokupno društvo, već su u prvi plan stavljene neke druge aktivnosti, dok su građani prepušteni samima sebi da se snalaze kako znaju i umiju.

– Vlada pod hitno mora da se pozabavi rješavanjem ovog, prema našem mišljenju, gorućeg problema od koga zavisi egzistencija brojnih domaćinstava širom Crne Gore. USSCG će i dalje nastaviti da ukazuje na probleme sa kojima se naši građani suočavaju, kao i da predlaže nadležnima konkretne mjere kako bi se poboljšao životni standard i preživjela ova teška vremena – poručuju iz ove radničke organizacije.

Podsjećaju da je USSCG u prethodnom periodu podnosilo više inicijativa Vladi Crne Gore i Ministarstvu finansija u cilju regulisanja cijena osnovnih životnih namirnica, ali i cijena goriva, kao jednog od najvažnijih inputa, od koga u velikoj mjeri zavise i cijene ostalih roba i usluga.

– Naša inicijativa je rezultirala smanjenjem akciza na naftu i naftne derivate, te je prethodnu turističku sezonu Crna Gora dočekala sa gotovo najnižim cijenama u regionu, od čega je imala višestruke koristi – podsjećaju u Uniji.

Iz Saveza sindikata u vezi ovih gorućih pitanja juče nijesu odgovorili na pitanja „Dana“.

Član Vladinog Socijalnog savjeta i ministar ekonomskog razvoja u tehničkom mandatu Goran Đurović u izjavi za „Dan“ kaže da je rast cijena globalni problem, kao i da je gorivo berzanska roba.

– Ne možemo imati uticaj na to. Imali smo duži vremenski period 40 odsto smanjene akcize na gorivo. Ovo je vezano za resor finansija i vjerovatno i oni prate kretanja. Sada da vidimo da li će se Ministarstvo finansija odlučiti za neku mjeru. Kada smanjite akcize, vi smanjujete i prihodnu stranu, to se desilo u periodu kada smo akcize bili smanjili za 40 odsto. U prethodnom periodu imali smo uspješnu akciju „Stop inflaciji“ i koja se pokazala dobrom, gdje su građani mogli da osjete benefite za određene artikle. Kao i sve što se zove akcija, ona je ograničena i završena je. U toku smo, pratimo i shodno tome, ukoliko bude nekog enormnog povećanja, komuniciraćemo sa trgovcima kao i što smo u prethodnom periodu i da vidimo sa njima kakve su mogućnosti. U svakom slučaju to će mnogo zavisiti od kreiranja ekonomske politike nove vlade. Nova vlada treba što prije da se sastavi kako bi sproveli ekonomske reforme. Crna Gora ima u regiji najmanju stopu inflacije. Pratimo kretanja i ja mislim da će ova vlada ili neka druga sprovesti određene mjere u zaštiti budžeta potrošača – zaključuje Đurović.

Jedino preostao socijalni bunt

Dok u čitavom svijetu cijene hrane i energenta padaju, mi smo svjedoci svakidašnjeg nekontrolisanog rasta cijena u Crnoj Gori. Građani su na ivici egzistencije, a država ne vodi računa kolika je porasla stopa siromaštva, niti nešto preduzima kako bi spriječila, sad već, vještački izazvanu inflaciju, koju je nemoguće preživjeti sa prosječnom platom od 780 eura, da ne govorimo o većini koja živi od minimalca od 450 eura, ocjenjuje

Aleksandra Šofranac, poslovni psiholog za sisteme upravljanja ljudskim resursima.

– Pitanje je zašto se ne oglašavaju, niti što preduzimaju državne institucije kao što su nadležna ministarstva, inspekcijske službe, Centralna banka, sindikalne organizacije, a posebno Socijalni savjet Crne Gore koji čine predstavnici Vlade, sindikata Crne Gore i udruženja poslodavaca, a odgovorni su za unapređivanje ekonomske i socijalne politike kroz koje bi poboljšali uslove života i rada zaposlenih i poslodavaca. Političari koje građani biraju na izborima nisu dostojni ni komentara, dok narod vrtoglavo pada u siromaštvo, oni su se zabavili podjelom pozicija po dubini i širini, kako bi se namjestili na pozicije sa kojih će da gledaju kako da lično profitiraju na muci, jadu i bijedi građana. Zato opet pozivam građane na socijalni bunt i ulične proteste jer nam je to jedino preostalo kao što to danas rade građani u evropskim državama u kojima je standard života mnogo bolji – poručuje Šofranac.

Izvor-dan