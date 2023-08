Cijene nekretnina u Crnoj Gori i dalje visoke: Kupci iz inostranstva oblikuju domaće tržište

Kada je riječ o potražnji nekretnina u starogradnji i novogradnji, potražnja je i dalje visoka, a što se tiče cijena starogradnje one su u rasponu od 1.300 pa do 1.600 eura po kvadratu, dok u novogradnji cijene idu od 1.700 do 2.500 eura, u zavisnosti od lokacije, kaže Ličina.

Visoke cijene nekretnina već duži period odlika su crnogorskog tržišta, a od dolaska velikog broja državljana Rusije i Ukrajine nakon početka sukoba, cijene zakupa ili kupovine stana znatno su porasle. Kakva je trenutno situacija i šta nam tek slijedi i dalje je nezahvalno prognozirati jer veliki broj faktora utiče na tržište.

To je u razgovoru za „Dan“ istakao Jasmin Jusuf Ličina, izvršni direktor agencije za nekretnine „Manzil houm nekretnine.

Trenutna situacija na tržištu nekretnina, što se tiče interesovanja, potražnje i prodaje, veoma je aktivna i u posljednjem periodu nepromjenjiva, a po sudeći iskustvu i radu sa terena naših agenata, mišljenja smo da se to stanje neće promijeniti ni u narednom periodu – kazao je Ličina.

On kaže da se kupci trenutno najviše interesuju za nekretnine u Podgorici, Tivtu, Budvi i Baru.

– Kada je riječ o glavnom gradu, najveće interesovanje vlada za djelove grada oko tržnog centra „Big fešn“ (Siti kvart, Master kvart, Central point), blizina Atlas kapital centra, Preko Morače, a u poslednjem periodu interesovanje drastično raste za naselja Stari aerodrom i Zabjelo – navodi Ličina.

Žabljak i Kolašin najskuplji na sjeveru, Boka na jugu

Kada su u pitanju regije, Ličina kaže da treba istaći da je i sjeverna regija u određenim gradovima, kao što su Kolašin i Žabljak, doživjela rast cijena nekretnina.

– U novogradnji imamo cijene stanova od 1.400 do 2.200 eura po kvadratu, dok je to u drugim gradovima na sjeveru mnogo manje. Južna regija dosta varira sa cijenama, sve u zavisnosti od grada, luksuznosti i pozicije stembenog kompleksa. Trenutno najjeftinija novogradnja može se naći u opštini Ulcinj, gdje cijena varira od 1.250 pa do 1.800 eura po kvadratu, dok u novogradnji u gradovima kao što su Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi cijene počinju od 2.000 pa do 11.000 eura po kvadratu (lokacije poput: Dukli gardens, Porto Montenegro, Luštica bej, Porto Novi…). Kada je riječ o Podgorici, cijene kvadrata u novogradnji variraju od 1.600 do 2.500 eura po kvadratnom metru, u zavisnosti od lokacije – objašnjava Ličina.

Što se tiče eventualnog snižavanja cijena, ili takozvanog hlađenju tržišta, naš sagovornik ističe da odgovor na ovo pitanje zavisi od dosta faktora.

– Jedan od tih faktora jeste i da li će se nastaviti rast broja stranaca koji dolaze u Crnu Goru radi ostvarivanja prava na boravak i rad po osnovu kupovine nekretnine ili osnivanja kompanija, kao i rast cijena građevinskog materijala, ali i visine prosječnih plata. Mišljenja sam da se ovo stanje neće mijenjati najmanje još dvije godine – rekao je Ličina.

– Ove cijene su bazirane na osnovu Podgorice, jer tu najviše i djelujemo. Cijena izdavanja stanova na teritoriji Podgorice za jednosobne stanove varira, u zavisnosti od lokacije i opremljenosti, od 350 do 600 eura, dok su cijene za dvosobne stanove od 500 pa do 1.200 eura, a u 80 odsto slučajeva su stranci ti koji rentiraju stanove sa visokim cijenama – kazao je Ličina.

Izvor-dan