Cijene stanova neće rasti, ali ni značajnije opadati

Cijene građevinskih materijala, čiji je rast bio jedan od razloga povećanja cijena stanova, počele da se smanjuju, ali sada rastu kamate. Veliki uticaj na tržište nekretnina ima i dolazak značajnog broja Rusa i Ukrajinaca koji su spremni da kupuju i po višim cijenama.

Prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji u Crnoj Gori u trećem kvartalu prošle godine, kod komercijalne prodaje, iznosila je 1.446 eura i za 20 odsto je veća nego u istom periodu 2021. a za 30 odsto od prosjeka u kriznoj 2020. godini.

Razlozi za rast cijena, prema ocjenama sagovornika “Vijesti”, bili su veliki skok cijena građevinskog materijala i energenata na cijelom evropskom tržištu, povećanje tražnje zbog dolaska velikog broja kupaca iz Rusije i Ukrajine, kao i povećanog interesovanja domaćih kupaca zbog rasta zarada i odobrenih stambenih kredita.

Sagovornici “Vijesti” navode da su cijene dijela građevinskog materijala počele da se smanjuju, ali da sada rastu kamate na stambene kredite i finansijski troškovi investitorima. Oni očekuju da će ove godine usporiti rast cijena nekretnina, ali da je teško prognozirati da li će doći do pada.

Strani građani i firme su za period januar-oktobar prošle godine u kupovinu nekretnina uložili 369 miliona eura, što je značajno više u odnosu na cijelu pretkriznu 2019. godinu, kada su u crnogorske nekretnine investirali 178 miliona. Većina ovih investicija stranaca u nekretnine bila je kroz program ekonomskog državljanstva, koji ne ulazi u prosjek cijena stanova koje računa Monstat, ali je bilo i povećanog interesovanja stranaca za kupovinu i iznajmljivanje stanova i mimo ovog programa. Vlada je zaključno sa 31. decembrom 2022. godine obustavila dalje primanje zahtjeva za ekonomsko državljanstvo zbog zahtjeva i uslovljavanja iz Evropske unije.

Značajan rast stambenih kredita

Banke su za period januar-novembar prošle godine, prema podacima Centralne banke, odobrile stambene kredite u iznosu od 106 miliona eura, dok je ta suma za isti period 2019. bila 76 miliona. To znači da je kreditiranje kupovine stanova imalo rast od 40 odsto.

Prosječna efektivna kamatna stopa na stambene kredite u novembru je iznosila 5,59 odsto, dok je u istom mjesecu 2019. ona iznosila 4,84 odsto.

Predsjednik Odbora za građevinarstvo Privredne komore Mile Gujić predviđa da će se rast cijena nekretnina usporiti.

”Ne očekujem ubuduće tako veliki priliv imućnih Rusa i Ukrajinaca koji su tokom proljeća i ljeta pristigli u Crnu Goru. Privredni rast, zimska i ljetnja turistička sezona i cijene energenata i niz drugih faktora – kreditna politika banaka i inflacija, kao i politička situacija utiču na kretanja ovog tržišta”, kazao je Gujić.

Materijal poskupio i za sto odsto

On kaže da su tada cijene pojedinih građevinskih proizvoda porasle i za više od sto odsto, poput željeza, drvne građe…

”Teško je dati precizan podatak koliko su cijene u prosjeku porasle, ali je to sigurno između 35 i 40 odsto. Istovremeno, došlo je i do značajnog rasta cijena nekretnina i to ne samo u Crnoj Gori već i u regionu, posebno u Hrvatskoj i Srbiji. Prema zvaničnim statističkim podacima za Crnu Goru za treći kvartal ove godine, prosječna tržišna cijena stanova je bila 1.446 eura po kvadratnom metru, dok je u istom periodu u Podgorici cijena bila 1.469 a na primorju 1.409 eura po kvadratu. Mislim da rast cijena stanova nije bio uzrokovan samo rastom cijena građevinskog materijala, već i ogromnom potražnjom, prije svega Rusa i Ukrajinaca koji su došli u Crnu Goru nakon izbijanja sukoba u Ukrajini”, kazao je Gujić.

U Crnoj Gori trenutno ima više od 20 hiljada Rusa i Ukrajinaca kojima je odobren privremeni boravak.

Sagovornik “Vijesti” kaže da je u posljednjih par mjeseci došlo do pada cijena energenata (nafte prije svega) i dijela građevinskog materijala – drveta i željeza.

”Danas je prodajna cijena obrađenog željeza na stovarištima u Crnoj Gori ispod 1.000 eura po toni sa PDV-om, a u “piku” u martu cijena je bila oko 1.500 eura po toni sa porezom. Cijene ostalih građevinskih proizvoda otprilike su ostale na istom nivou posljednjih mjeseci, cement je 160 eura po toni sa porezom, a prije izbijanja krize bio je oko 100 eura po toni. Da li će pad cijena građevinskog materijala uticati na pad cijena stanova teško je reći. Ponuda i potražnja na tržištu nekretnina presudno će uticati na cijenu gotovih stanova, a tržišna logika da kad jednom porastu cijene se teško vraćaju nazad”, kazao je Gujić.

