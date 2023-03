Cijene žitarica padaju na berzama

Značajno su snižene i cijene vještačkog đubriva. Pad treba da utiče i na niže cijene poljoprivrednih i preh

Cijene osnovnih žitarica i vještačkih đubriva nastavile su trend pada na regionalnim i svjetskim berzama, pokazuje izvještaj Produktne berze iz Novog Sada.

Cijena pšenica iznosila je 27,5 dinara po kilogramu bez PDV-a (23,5 euro centi), što je pad od 5,62 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu. Cijena ove glavne žitarice za ljudsku upotrebu u maju prošle godine bila je i oko 43 dinara po kilogramu (38 centi).

Prosječne cijena kukuruza ove sedmice iznosila je 27,4 dinara bez PDV-a po kilogramu, dok je u maju prošle godine iznosio oko 34 dinara.

Cijena kilograma vještačkog đubriva (ruske erea) sada iznosi 72,4 dinara bez PDV-a (62 centa), a prije godina je koštala oko 110 dinara (94 centa). Ovaj pad cijena iznosi oko 35 odsto.

Pad cijena vještačkog đubriva znači značajno niže troškove poljoprivrednicima i mogućnost da svi proizvodi budu jeftiniji. Takođe niže cijene žitarica treba da znače i jeftinije stočno brašno.

„Od mineralnih đubriva, prodavani su urea i AN. Cijena uree kretala se u rasponu od 60,60 do 74,75 din/kg bez PDV-a, (515,00 do 635,00 eur/t bez PDV-a) sa jasnim silaznim trendom cijene. Veštačko đubrivo AN, rusko, u pakovanju 25/1 prometovan je po ceni od 71,78 din/kg bez PDV-a (610,00 eur/t bez PDV-a)“, naveli su iz Produktne berze.

Upravo su visoke cijene vještačkih đubriva, goriva i stočne hrane bile glavni razlog rasta cijene većine poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Cijena tone pšenice na berzi u Čikagu, najvećoj na sjevernoameričkom kontinetu, ove sedmice je bila 240 dolara, uz pad od 6,82 odsto. U oktobru prošle godine tona pšenice koštala je 345 dolara.

Na ovoj berzi cijena tone kukuruza je sada 244 dolara, a na početku februara bila je 270.

Na najvećoj evropskoj berzi u Parizu, tona pšenice sada košta 261,5 eura uz sedmični pad od 4,65 odsto. Početkom novembra prošle godine njena cijena bila je i 350 eura.

Cijena tone kukuruza u Parizu ove sedmice je pala za devet odsto, na 260 eura. U novembru prošle godine tona kukuruza na ovoj berzi koštala je oko 340 eura.

Na pariskoj berzi značajno je pala i cijena uljane repice, čija tona sada košta 499 eura, a u oktobru je bila preko 650 eura.

Izvor-vijesti