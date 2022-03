„Čistoća“ u 2021. godini ostvarila rekordnu dobit od preko 200.000 evra

Saša Ječmenica, direktor “Čistoće”: Kompletan poreski dug biće izmiren do kraja godine

Od gubitaša sa višemilionskim dugom, pljevaljska “Čistoća” stigla je do statusa finansijski stabilizovanog preduzeća, koje već godinama posluje pozitivno i koje je u velikoj mjeri obnovilo mehanizaciju. Takve rezultate postigli su sa cjenovnikom usluga iz 2008. godine.

I u 2021. godini ovo preduzeće ostvarilo je dobre poslovne rezultate, sa rekodnom dobiti od preko 200.000 evra, kaže za Pljevaljske novine direktor “Čistoće” Saša Ječmenica, dodajući da taj rezultat obećava da će tokom 2023. godine sanirati akumulirani gubitak koji je nastao u periodu od 2008. do 2015. godine. “Čistoća” je prošle godine uplatila 1.141.000 evra za poreze i doprinose i time svela poreski dug sa 1.477.000 na 770.000 evra. Takav trend je, po riječima Ječmenice, nastavljen i u 2022. godini, pa ukupan poreski dug iznosi 500.000 evra. Ističući da planiraju da uđu u reprogram ovog iznosa po novousvojenom zakonu, ali da reprograminani dug prijevremeno otplate, nakon okončanja sudskih postupaka, Ječmenica pojašnjava da je “Čistoća” dobila sudski spor sa Elektroprivredom Crne Gore, pa će dugovanje te kompanije od oko 300.000 evra preusmjeriti na poreski dug. Vjeruje da će dug do kraja godine biti izmiren u cjelosti.

– Rezultatima smo pokazali da “Čistoća” može da bude respektabilna firma, spremna da odgovori svim zadacima. Oporavak firme bi brže tekao da nije bilo rashoda od oko pola miliona po osnovu tužbi zaposlenih za obračun zarada za period 2012-2015. godine. Kroz oporavak smo prošli sa cjenovnikom iz 2008. godine, što znači da su svi instrumenti za ubiranje sredstava bili i ranije na raspolaganju, ali oni, po mom mišljenju, nisu dovoljno korišćeni. Trudili smo se i da obezbijedimo nove prihode, prije svega kroz ažuriranja evidencija korisnika gdje je baza podataka bila neažurna, a samim tim i broj kupaca značajno manji. Ugovarali smo poslove za osnivača van redovnog programa, pokrenuli parking servis, komercijalno reklamiranje, povećali obim radova za treća lica, te uspješno realizovali na navedene načine komercijalne aspekte našeg poslovanja. Malo je poznato da godišnje imamo između osamdeset i sto hiljada od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, odnosno da smo vodeći privredni subjekt u CG po procentu zaposlenih invalidnih lica – naglašava Ječmenica.

“Čistoća” je, po njegovim riječima uspjela da ostvari dva od tri strateška cilja, finansijsku stabilizaciju, obnovu mehanizacije, u koju je, u poslednjih nekoliko godina, uloženo oko 800.000 evra, dok za kadrovsku obnovu firme, kako dodaje, fali političke volje.

– Mi smo najprije ulagali u mehanizaciju za zimsko održavanje grada jer se postavljalo pitanje da li je uopšte moguće sa dotrajalom mehanizacijom obavljati ove poslove, te smo kroz nabavku dva velika snijegočistača marke Unimog i dva mala koja služe za održavanje trotoara i šetališta na nov način, značajno povećali kvalitet komunalne usluge na području grada, a veliki snjegočistači su se pokazali kao jako efikasni za pružanje ispomoći na seoskom području. To znaju naši građani, naročito na potezu od Trlice do Srdanovog groba, gdje praktično redovno održavamo tu trasu. Zatim smo za održavanje ulica nabavili dvije mašinske čistilice , novu kombinovanu mašinu jer nam je stara izgorjela u požaru, dva traktora za RJ Zelenilo, za potrebe održavanja javne rasvete dizalicu sa visinskim dohvatom od 16 metara, auto-koš za odvoz krupnog otpada. Nabavljena je i auto-smećar sa dohvatnom rukom za pražnjenje polupodzemnih kontejnera. Dobili smo od Opštine utovarnu kašiku, koja će služiti za održavanje deponije Jagnjilo, da bismo je doveli u prihvatljivo dobro stanje. Investirali smo i u jedan kamion, kiper, tako da će te dvije mašine tokom ovog i narednog mjeseca biti angažovane na takozvanom presvlačenju deponije. Jako nam je bitno da izbjegnemo akcidentne situacije, poput požara guma koji smo imali. Dešavaju se sporadična zapaljenja, ali naše ekipe pravovremenom reakcijom taj problem rešavaju. Već pet godina nemamo situaciju kakva se može vidjeti u nekim drugim opštinama da se neprijatni mirisi i dim sa deponije šire u gradsko područje. Takođe, očekujemo da nam stigne i druga cistijerna, tako da će Fap-ovi iz 1975. godine konačno napustiti ulice Pljevlja – ističe Ječmenica, dodajući da su polupodzemni kontejneri postavljeni na tri lokacije, te da će već početkom marta imati isporučene takve kontejnere za još deset lokacija.

– Cilj nam je da u narednom dvogodišnjem periodu sakupljanje otpada u užem gradskom jezgru pređe na sistem polupodzemnih kontejnera koji će našu okolinu učiniti znatno urednijom, jer nema prosipanja otpada, izvlačenja istog, nema širenja neprijatnih mirisa, a sa druge strane vjerujemo da ćemo na taj način smanjiti operativne troškove i radnu snagu potrebnu za ovaj posao. Radi se o jako skupoj investiciji, i smatramo da je neophodno edukavati građane kako ne bi došlo do zapaljivanja. U zimskom periodu ćemo pored ovih kontejnera postavljati i metalne za odlaganje pepela a oni koji se budu nesavjesno ponašali moraće da odgovaraju i nadoknade nastalu štetu – ističe Ječmenica.

Višak 30 odsto zaposlenih

“Ćistoća” trenutno ima oko 165 stalno zaposlenih i 30 na određeno radno vrijeme, a realna potreba preduzeća je, kako ističe Ječmenica, do 130 zaposlenih.

– Po sistematizaciji nemamo viška zaposlenih ali nabavkom mehanizacije i planiranim aktivnostima za naredni period, stvorili smo uslove da možemo da radimo sa 30 odsto manje zaposlenih. Ja sam to redovno isticao za skupštinskom govornicom i ukazivao na potrebu da se preglomazni javni sektor, kome i mi pripadamo, racionalizuje – kaže Ječmenica.

“Evropa sad” donijela velike probleme komunalnoj djelatnosti

Najniža zarada, po primjeni programa “Evropa sad”, u “Čistoći” iznosi 475 evra. Ovo preduzeće, po riječima Ječmenice, može trenutno da isprati program što je posledica svih mjera na oporavku firme u prethodnom periodu. Oni komunalni subjekti koji su u prethodnom periodu imali brojne neriješene probleme, prije svega finansijkse, imaće još izraženije problem u poslovanju, smatra Ječmenica. Osnovni problem “Evrope sad “u komunalnoj privredi je, kako ističe, u tome da razlika u zaradi NK radnika i visokoškolca iznosi svega od 60 do 150 eura, u zavisnosti od radnog staža.

– Kreatori programa “Evropa sad” nisu imali u vidu komunalnu privredu kao posebnu privrednu granu, gdje je nivo zarada dosta niži od nekih drugih plaćenijih privrednih grana. Mislim da će program na duže staze u našoj djelatnosti izazvati velike probleme, koji će zbog stvorene uranilovke u obračunu zarada rezultirati padom kvaliteta usluga ali i same finansijske stabilnosti. Program nije usklađen ni sa Kolektivnim ugovorom u ovoj oblasti. Došli smo do toga da je raspon zarada u cijelom preduzeću do 200 evra. Imajući u vidu da iznos zarade ne zavisi od angažovanja radnika, u situaciji smo da, ukoliko želimo da napravimo razliku između onih koji doprinose i onih koji ne doprinose, moramo da povećavamo zarade a time će i ukupan fond zarada porasti. Treba istaći da 90 odsto privrednih subjekata u ovoj oblasti nema mogućnost ovakvog povećanja iz sopstvenih prihoda, pri postojećem broju radnika. Kao način prevazilaženja ovog problema nameće se potreba da se racionalno pristupi sagledavanju organizacije samih privrednih subjekata u komunalnoj djelatnosti, jer je činjenica da se stvaraju uslovi da rad komunalne privrede ne zavisi od radne snage u mjeri u kojoj je to bio slučaj ranije, već sve više od posebnih znanja zaposlenih, tehnike i informacionih tehnologija. Smatram da se u narednom periodu Vlada i resorno Ministarstvo moraju pristupiti sagledavanju načina da se izađe iz ovog galimatijasa i otlone brojne kolizije koje postoje u ovoj oblasti – ističe Ječmenica, koji je inače član radne grupe za izradu zakona o komunalnoj djelatnosti i član Udruženja komunalne privrede pri Privrednoj komori CG.

Uskoro platomati za plaćanje svih dažbina prema javnim preduzećima

Prva godina poslovanja Parking servisa u okviru “Čistoće” pokazala je da je ova služba samoodrživa, kaže direktor Ječmenica, dodajući da su veoma zadovoljni s obzirom da je trebalo vremena za implementaciju pametnih parking servisa i primjenu sistema prinudne naplate. U Pljevljima je trenutno 283 parking mjesta, plus 68 mjesta u podzemnoj garaži, a u planu su i 82 nova parking mjesta u ulicama Mila Peruničića i Prijepoljskoj.

– Očekujemo od osnivača da nam povjeri veći broj parking mjesta, jer se pokazalo, tamo gdje su uređena parkirališta, da su zadovoljni i osnivač i korisnici. Takođe, očekujemo u narednom periodu i bolju saradnju sa Saobraćajnom i Komunalnom policijom, u smislu sanksionisanja onih koji ne poštuju pravila u pogledu parkiranja. U planu je dalja automatizacija parking servisa i unapređenje nivoa kvaliteta. Zamisao je da automatizujemo rad polupodzemne garaže a da građanima na novim platomatima koji će biti postavljeni na šetalištu, omogućimo plaćanje svih dažbina prema lokalnim javnim preduzećima i opštini, kao i ostalim subjektima koji pokažu interesovanje za ovaj projekat. Već smo ušlu u postupak i vjerujem da ćemo tu aktivnost završiti tokom proljeća. Istovremeno radimo na izradi aplikacije putem koje će se plaćati parking, umjesto SMS-om – pojašnjava Ječmenica, ističući veoma dobru saradnju sa osnivačem opštinom Pljevlja.