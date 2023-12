Crna demografska slika Pljevlja, do petka u opštini Pljevlja popisano svega 22.800 ljudi

Na poslenjoj sjednici Odbora za praćenje popisa stanovništva u Crnoj Gori saopšteno je da je od 3. decembra, do juče u opštini Pljevlja popisano svega 22.800 građana. Popis stanovništva u Crnoj Gori produžen je do 28. decembra, što znači da će nekada treća opština po broju stanovnika u Crnoj Gori imati manje od 25.000 stanovnika. Ovakvi katastrofalni demografski podaci u energetskom i industrijskom centru države, opštini koja ima ogromno rudno, drvno i poljoprivredno bogatstvo pokazaju da se Pljevlja grad koji su „pokosile“ godine tranzicije.

Iz najsjevernije opštine u Crnoj Gori decenijama se iznosilo, a malo ili skoro ništa ulagano. Crne demografske broje nije bilo teško naslutiti, jer su stastički podaci govorili o enormnoj stopi mortaliteta i masovnom iseljavanju. Za sada nema podataka koliko stanovništva živi u gradu, a koliko na selu, ali sudeći po praznim ulicama teško da u samom gradu zanoći više od 12.000 stanovnika. Ni ovaj popis neće pokazati koliko tačno ljudi stavrno živi u opštini Pljevlja jer su popisivinai i oni članovi domaćinstva koji su na privremnom radu u drugim sredinama i koji imaju državljanstvo Crne Gore, a u rodni grad dolaze rijetko, možda jednom godišnje. Procijenjuje se da je takvih od sedam do deset hiljada.

Za pet decenija broj stanovnika u opštini Pljevlja je prepolovljen. Rekordan broj stanovnika Pljevlja su imala 1971. godine 46.856. Dakle za pola vijeka, broj stanovnika je, za sada, manji za polovinu. U odnosu na poslednji popis 2011. godine u opštini Pljevlja živjelo je 31.060 stanovnika, što znači da prema trenutnom stanju u opštini Pljevlja živi više od 7.000 staonvnika manje, a u najboljem slučaju 6.000 manje. U procentima opština Pljevlja je izgubila blizu 26% stanovništva što je negativni rekord, između dva popisa, do sada. Od 2003, popisa prije 2011, do danas iz Pljevlja se odselilo blizu 12.000 ljudi. Od tada do danas uništeno je na desetine preduzeća, veliki broj bivših radnika ostao je bez otpremnine, a nestalo je na hiljade radnih mjesta u drvnoj indudtriji, saobraćaju, poljoprivredi, trgovini, građevinarstvu i proizvodnji, cijena stanova i placeva su mizerne jer je trgovina nekretninama skoro zamrla….Samo uvođenjem stečaja u tadašnji KID „Velimir Jakić“ u avgustu 2003. za jedan dan blizu 100 radnika je ostalo bez posla, a neviđenom otimačinom, koji su tada zvali privatizacija, unišene su i uspješne firme, kao što su Građavinar, Prevoz Pljevlja, Šuplja stijena, Uzor, Monter, PTK, Tara, Ugostiteljstvo, Šumarsko preduzeće, Optel, Štamparija, Knjižara… i brojna predstavništva kompanija koja su poslovala u gradu podno Golubinje.

Istina je da su konačno u loklanoj upravi počeli sa podsticajnim mjerama za ostanak ljudi u Pljevljima, ali ima još dosta prostora za poboljšanje kvaliteta života i otvaranjem novih radnih mjesta

Ako se nastavi ovakav odnos prema sredini koja je svakodnevno donosila milione prihoda državi Pljevlja bi mogla postati grad muzej, a trenutni podaci govore da je broj stanovnika manji nego 1921. godine kada je u pljevaljskom srezu popisano 26.789 ljudi

Izvor-pvportal