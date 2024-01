Crna Gora bi mogla ostati bez 147.000 stanovnika

Prema rezultatima projekcija, koju je ranije uradio Monstat, stanovništvo Crne Gore bi u 2061. godini moglo da se kreće u intervalu od 469.000 do 747.000

Crna Gora je na dan 1. januar 2023. godine imala 616.695 stanovnika, od kojih je 304.691 muškarac i 312.004 žene, pokazuju procjene broja stanovnika koje je objavila Uprava za statistiku (Monstat). Ovo nijesu podaci sa nedavno završenog popisa, čiji će preliminarni rezultati biti objavljeni 25. januara, već podaci koje Monstat ažurira početkom godine za prethodnu i svrha proizvodnje procjena stanovništva je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu prirodnog kretanja stanovništva Crne Gore i opština, nataliteta, fertiliteta i drugih indikatora.

Procjene broja stanovnika Crna Gora objavljuje od 2000. godine kada su u našoj državi živjela 603.152 građanina, a taj broj je nastavio da raste u narednim godinama i dostigao je najveći broj 2017. kada je bilo 622.387 stanovnika. U narednim godinama broj stanovnika je padao, pa je 2018. bilo 622.359 građana, 2019. – 622.182, 2020. – 621.873, 2021. – 620.739 i 2022. – 617.683.

Prema rezultatima projekcija, koju je ranije uradio Monstat, stanovništvo Crne Gore bi u 2061. godini moglo da se kreće u intervalu od 469.000 do 747.000 (varijanta visokog fertiliteta, odnosno rađanja). To, s jedne strane, znači da bi u poluvjekovnom periodu ostvarenje „maksimalne“ varijante (znatno povećanje fertiliteta, smanjenje mortaliteta, pozitivan migarcioni saldo) uslovilo povećanje stanovništva zemlje od 127 hiljada stanovnika u odnosu na 1. januar 2011. (620 hiljada). S druge strane, ostvarenje pretpostavki na kojima je bazirana „minimalna“ varijanta, odnosno ako se zadrže trenutni trendovi, može doći do vrlo značajnog smanjenja stanovništva Crne Gore, tačnije za četvrtinu ili za 151 hiljadu lica.

Treba istaći da je realno očekivati da će u narednih pola vijeka Crna Gora od jednog emigracionog postati izrazito imigraciono područje. To je i pretpostavljeno u projekcionim varijantama koje uključuju tzv. očekivane migracije. Pretpostavljeno je da će već nakon 2021. godine, odnosno počev od petogodišnjeg razdoblja 2021–2025. broj doseljenih biti stalno veći od broja odseljenih, a da će ukupan pozitivan migracioni saldo u cjelokupnom projekcionom periodu 2011–2060. iznositi oko 58 hiljada lica ili prosječno oko 1.200 godišnje. Od posebne važnosti je da do sada, ili konkretnije u drugoj polovini 20. vijeka i prvoj deceniji 21. stoljeća, u Crnoj Gori nije zabilježen sličan obim, niti stopa prosječnog godišnjeg migracionog salda pozitivnog predznaka. Ukoliko se posmatra samo projekciona varijanta srednjeg fertiliteta, koja je izabrana kao najvjerovatnija, tada bi prosječna godišnja stopa migracionog salda u Crnoj Gori u periodu 2011–2060. iznosila 1,8 promila, a u posljednjem projekcionom potperiodu (2056–2060) ona bi dostigla 4,0 promila – navode u Monstatu.

Broj starih raste i u svijetu

Institut za javno zdravlje saopštio je ranije da činjenice ukazuju da će broj osoba starijih u svijetu od 60 godina porasti od 600 miliona u 2000. godini na preko dvije milijarde u 2050. Između 2021. i 2050. godine, predviđa se da će se globalni udio starije populacije povećati sa sadašnjih skoro 10 na oko 17 odsto.

– U društvima sa starijom populacijom imperativ je prilagođavanje sve većem broju starijih osoba koje posjeduju različite funkcionalne kapacitete, koji su uslovljeni ne samo kapacitetima pojedinca već i društvenim i fizičkim okruženjem u kojem borave. Jednom riječju, podržavajuće okruženje igra ključnu ulogu u pomaganju starijim osobama da održe nivo aktivnosti i nezavisnost tokom godina – naveli su u Institutu za javno zdravlje i dodali da je posebno važna činjenica obezbjeđivanje ljudskih prava starijih.

Takođe, zvanična statistika pokazuje da je trend starenja prisutan i u Crnoj Gori u čijoj strukturi osobe starije od 65 godina učestvuju sa 13,5 odsto, što njeno stanovništvo čini starim. Demografske projekcije Uprave za statistiku govore da će se taj procenat u bućnosti samo povećavati

