„Crna Gora hoće normalnost i nove ljude“

Kandidat za predsjednika Crne Gore Jakov Milatović, koji će se u drugom krugu suočiti sa aktuelnim šefom države Milom Đukanovićem, kaže za RTS da je došlo vrijeme novih ljudi i da Crna Gora hoće jednu normalnost. Ljudima je konačno preko glave politika podjele, politika prošlosti, siromaštva, a Đukanović je oličenje svega toga, ističe Milatović. Kada je riječ o regionu, poručuje da je stavio u fokus dobrosusjedske odnose, prije svega sa Srbijom.

Šta mislite da je presudilo u tome da se toliko približite prvoplasiranom lideru DPS-a i da se toliko odmaknete od trećeplasiranog kandidata?

Mislim, prije svega, rezultati koje smo negdje ostvarili dok smo bili u Vladi Crne Gore. Ipak su ljudi shvatili da se u Crnoj Gori politikom može baviti na ljepši način nego što je to bio do sada slučaj, i u potpunosti u korist javnog interesa. To je pod broj jedan. Broj dva, to je zaista dobra kampanja, gdje smo slali univerzalne poruke, poruke jednog novog sistema vrijednosti, koji konačno treba da dođe u Crnu Goru, jer ovo što je do sada bilo na snazi, čega je simbol bio gospodin Đukanović, zaista je bio jedan izopačen sistem vrijednosti, gdje je bilo normalno mnogo onoga što nije normalno.

Tako da su mislim ljudi u meni kao predsjedničkom kandidatu upravo prepoznali to što sam i negde sa pozicije ministra dao sve od sebe i oporavio našu ekonomiju. Mislim da mi vjeruju i da ću sa pozicije predsjednika Crne Gore uspjeti da stavim fokus na društveni i moralni oporavak Crne Gore.

Mislim da su to bile ključne razlike, mislim da je ljudima u Crnoj Gori konačno preko glave politika podjele, politika prošlosti, siromaštva i da je gospodin Đukanović oličenje svega toga, i da je došlo vrijeme novih ljudi, ideje normalnosti. Crna Gora hoće jednu normalnost.

Jedna od ocjena koja se čula, sinoć nakon objavljivanja rezultata, jeste da su najveće poverenje građana Crne Gore i najviše glasova osvojile dvije liste koje su se zapravo najviše bavile ekonomskim pitanjima, evropskim putem Crne Gore. Čime ćete se u drugom krugu suprotstaviti protivkandidatu i lideru DPS-a?

Nisam baš siguran da se Đukanović bavio time. On je imao 30 godina time da se bavi dok je bio na tim pozicijama, a očigledno se time nije bavio. Da se time bavio, u avgustu mjesecu 2020. godine, kada je došlo do promjene režima, minimalna penzija ne bi bila 140 eura i minimalna plata ne bi bila 200 eura, tako da ni mi ne bismo 15 godina pregovarali naše punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Prosto mu ljudi više ne veruju. Ne možete vi 30 godina da skoro ne radite ništa kredibilno i da odjednom budete kredibilni. Tačno je da smo se mi negde bavili tim temama, da smo stavili fokus na evropske integracije.

Ja sam dugo godina živio u mnogim zemljama Evropske unije, u Americi, školovan sam na Zapadu i ne pričam o Evropskoj uniji reda radi, kako je to nekako do sada bio slučaj, već suštine radi.

Zaista mislim da Crna Gora može puno više da uradi na tom planu. Takođe, stavio sam u fokus i naše dobrosusjedske odnose sa zemljama regiona, prije svega mislim na Srbiju. Ljudima je prosto bilo dosta ovako nekih ružnih poruka iz Podgorice koje narod osjeća kao prijateljske i nama istorijski bliske.

Stavili smo bili fokus na regionalne ekonomske integracije, zajedničke infrastrukturne projekte, koji se tiču auto-puta od Bara do Beograda, počinjanje Jadransko-jonskog auto-puta koji bi bolje povezao Crnu Goru sa zemljama Jadranske regije.

To su teme o kojima smo mi pričali, ne samo da smo pričali, već smo mnogo od tih stvari počeli i realizovali dok sam bio ministar u vladi, i mislim da je to sve negdje zaslužilo ovo povjerenje građana.

Nakon objavljivanje rezultata, prvi je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić ono što je najavljivao u kampanji i potvrdio, i pozvao sve svoje glasače da daju bezrezervnu podršku za drugi krug. Nakon njega oglasio se i SNP i Aleksa Bečić i aktuelni premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Svi su pozvali glasače i pružili vam podršku za drugi krug. Koja vam je jača emocija, je li ta podrška cijele postavgustovske koalicije dodatno breme ili dodatni vjetar u leđa za drugi krug?

Ja sam sinoć u govoru nakon objave rezultata rekao da je ovo zajednička pobjeda i ja je zaista tako doživljavam, i da je to pobjeda prije svega svih onih ljudi koji su osjetili nepravdu u jednom ružnom režimu u prethodnih 30 godina, koji su bili diskriminisani, koji su zbog svog političkog ili nacionalnog opredeljenja bili marginalizovani, čija su djeca upravo zbog tih stvari napustila zemlju.

Neko je nosio tu baklju slobode u Crnoj Gori prethodnih 30 godina. I ja sam upravo i rekao da je to pobjeda svih. Zato mi je i drago što su negdje tako da kažem, ti ljudi koje ste naveli, lideri ostalih političkih partija na taj način i reagovali.

Mislim da Crna Gora ima jako puno izazova i da jedino zajedno udruženim snagama možemo nekako ući u jednu novu fazu demokratskog i ekonomskog razvoja Crne Gore, da je u fokusu svih u narednih 15 dana pobjeda konačna nad Đukanovićem, to sam siguran da ćemo zapečatiti zajedno.

Onda nakon toga ulazimo u jednu fazu od suštinskog značaja za Crnu Goru, gdje sve one teme koje svakodnevno tište građane moraju opet da dođu u fokus: ekonomija, putevi, evropske integracije, da stavimo ovo zlo koje je vladalo 30 godina Crnom Gorom iza nas.

Prije nekoliko meseci pobedili ste na izborima u Podgorici. Postojale su smijetnje, vlast nije formirana, potom neformiranje Ustavnog suda i cijela priča u Skupštini oko izmjena zakona o lokalnoj samoupravi. Koliko će podrška u drugom krugu uticati na kalkulaciju i formiranje vlasti u Podgorici, da li postoji uzročno-posledična veza?

Da li postoji korelacija, ja mislim da kad kažem da bi Crna Gora trebalo da zakorači u jednu novu eru demokratskog razvoja, znate šta znači demokratija, onaj ko uzme najviše na izborima, treba da ima najveću odgovornost.

Mislim da sam se ja kao nosilac izborne liste pokreta „Evropa sad“ u tom trenutku ponio vrlo odgovorno i da smo mi jako brzo nakon rezultata u Podgorici krenuli u pregovore.

Ono što se, nažalost, desilo jeste što je Demokratska partija socijalista zloupotrebila sistem da odloži primopredaju vlasti, ali izbori su bili, ljudi su vrlo jasno odlučili ko bi trebalo da preuzme najveću odgovornost.

Tako se postupilo u ostalim crnogorskim gradovima, gde smo mi kao pokret „Evropa sad“ podržali kolege iz Demokratskog fronta, iz Demokrata, u onim sredinama gde su oni preuzeli najveći dio vlasti, tako da je to prosto jedna normalna demokratska pojava i ne očekujem da će se nešto drugačije desiti.

Da prokomentarišemo podršku stranaka koje najavljuju da će vam je dati u drugom krugu. Ono što slijedi u Crnoj Gori nakon predsjedničkih izbora, nakon tog drugog kruga, jesu i već raspisani vanredni parlamentarni izbori za 11. jun. Da li ova saradnja u drugom krugu negdje otvara veći prostor za predizbornu ili postizbornu koaliciju?

Ja mislim da je vrlo važno što su ovi izbori pokazali, a to ja da sasvim sigurno trenutni saziv Skupštine Crne Gore ne odražava adekvatnu političku realnost u Crnoj Gori. Recimo, imate situaciju da sada gospodin Đukanović u crnogorskom parlamentu kontroliše skoro 50 odsto poslanika. Vidjeli smo kolika je negde njegova realna težina a kolika će tek biti, vjerovatno na parlamentarnim izborima.

Zato se ja zalažem da oni budu što prije i da naravno Crna Gora konačno dobije jedan saziv skupštine koji puno više odgovara političkoj realnosti i da nakon toga dobijemo jednu politički stabilnu vladu zajednički, jer jedino tako možemo odgovoriti svim ovim izazovima.

Opet ponavljam, Crna Gora je i dalje zemlja koja ima neadekvatno razvijenu ekonomiju, ima jako puno potencijala koji se moraju staviti u funkciju i to su stvari kojima se vlada mora baviti.

Korupcija i organizovani kriminal su takođe stvari od velike važnosti za građane i zato ne treba po meni trošiti vrijeme na neke male stranačke svađice, treba zajednički ući u taj projekat i graditi bolju budućnost.

Slijedi kratka kampanja, dvije nedelje još do drugog kruga izbora, kakvu kampanju očekujete?

Očekujem da kampanja bude mirna. Negdje u prvom krugu, nakon što je gospodin Đukanović izgubio, po sudu javnosti, od mene u predsjedničkoj debati, organizovao je nakon toga jedan incident na Cetinju, gdje je fizički jedna grupa ljudi, organizovana od strane Đukanovića, nasrnula na mene. Ja se nadam da se gospodin Đukanović neće više baviti takvim stvarima i da će i policija puno adekvatnije reagovati u narednom periodu.

Očekujem da Crna Gora drugog aprila zaokruži izborni proces na demokratski način i da konačno dobijamo demokratskog predsjednika koji će biti predsjednik svih građana i koji će zemlju uvesti u Evropsku uniju.

Potpuno ste sigurni u pobjedu u drugom krugu?

Vrlo.

