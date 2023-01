Pjevačica etno i duhovne muzike, Danica Crnogorčević , ispred Hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici otpjevala je 6. januara tokom Badnje večeri crnogorsku himnu „Oj svijetla majska zoro“, ali sa izmijenjenim tekstom u kom veliča srpski rod.

Ona je, između ostalog, u izmenjenoj verziji otpjevala „jedina si za slobodu ti ostala srpskom rodu” zbog čega postoji mogućnost da učesnici budu kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od čak 20.000 evra, piše Blic.

„Meni je drago što se naš narod nakon svega ujedinio. Kada su me svi mediji pitali vezano za to, rekla sam da ne želim da dajem izjave. To su poslednji politički trzaji. Videli su da njih nigđe nema i da gubi konce. Ja tu himnu izvodim više od pet godina, a oni su se tek sada aktivirali”, kazala je Crnogorčević za „Blic” i dodaje da verzija broja postoji još iz 1863. i 1864. godine.

Navodi se da pjevačica može biti kažnjena novčanom kaznom od 300 do 2.000 eura, dok SPC kao organizator događaja može prekršajno odgovarati kažnom od 1.000 do 20.000 eura, prenose mediji.

“Kada kažu Srbi u Crnoj Gori, to je pogrešno, vjerujte mi. Zna se ko su Crnogorci, to su Srbi. Nema potrebe da se naglašava Srbi u Crnoj Gori. Crnogorac je jednako Srbin. Tu cifru od 20.000 evra su napisali oni koji žele da naprave medijsku hajku. Ako mi bude stigla neka tužba, već se narod okupio da skuplja novac za mene, tako da se ja ne slanem. Nema šta tu ni da se plaća, jer oni nemaju dokaze za ono što tvrde. Oni znaju da postoje arhivski tragovi, to nije nepoznato“, zaključuje Crnogorčević za „Blic“.

Izvor-blic