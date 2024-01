Davno je legedarni Đorđe Marjanović pjevao: „ Od ljubavi do mržnje samo korak nas deli“. Od tih proročkih riječi do pojave crnogorskog oksimorona prošlo je tek pola vijeka. Nego, da prvo objasnimo šta je oksimoron. Prema Vukajliji radi se o jezičkoj figuri ( posebna vrsta antiteze) u kojoj se spajaju dvije nespojive kontradikcije ili pojma; pa se navode primjeri: pametna budala, drvena furuna, ljubavna mržnja... Nažalost, pošto je Crna Gora poodavno zemlja čuda, crnogorski oksimoron je zaživio gotovo u svim sferama života, od politike do sporta. Najkraće, po toj naopakoj dukljanskoj logici uslov da volite Crnu Goru je istovremena mržnja prema Srbiji. Volim Crnu Goru i mrzim Srbiju, to je nova himna kavačke DPS Crne Gore. To se najbolje vidjelo nakon nedavne pobjede rukometne reprezentacije Crne Gore nad Srbijom, na evropskom prvenstvu. Kakve medalje i prolaz u narednu rundu takmičenja, sve su to trice i kučine prema pobjedi nad reprezentacijom Srbije. U tom nezapamćenom slavlju vrhnunila je i pjenila ljubav prema Crnoj Gori, a ispod površine ključala srbomržnja. Još gora sudbina je zadesila trobojku, samo zbog toga što je i zastava Srbije trobojka. Čak sa istim rasporedom boja. Pritom se zaboravlja da je to bila državna ( narodna) zastava Kraljevine Crne Gore. I dok je u prvom slučaju ljubav prema Crnoj Gori izjednačena sa mržnjom prema Srbiji, u slučaju trobojke nema ljubavi ni prema kome, ima samo mržnje na kvadrat, prema sebi dojučerašnjem i prema Srbiji. Da se nije desio 30.avgust 2020.godine, vjerovatno bi režim DPS-a i satelita, po istom principu, kao što je usvojio državne simbole, bez prisustva opozicije, promijenio i crnogorsku narodnu nošnju, a Ranko Krivokapić bio prvi maneken nove Crne Gore. Najgori primjer srbomržnje je progon srpskog jezika u Crnoj Gori. Prema nezvaničnim, ali dobro obaviještenim izvorima, rezultati poslednjeg popisa govore da 52% građana govori srpskim, a 30% tzv.crnogorskim jezikom. Opet još jedna nedovršena tekovina Milove tridesetogodišnje antisrpske politike. Iako je i prema popisu iz 2011.godine srpski jezik bio većinski, doduše ispod 50%, to nije smetalo DPS-u i satelitima da manjinski jezik proglase službenim. I šta sad? Ako je temelj građanske države i parlamentarne demokratije princip jedan čovjek jedan glas, nema te matematike koja može dokazati da je 30% veće i važnije od 52%. Zato je uslov svakog pomirenja poštovanje fakata i činjenica, koji su rezultat prvog slobodnog popisa u Crnoj Gori. Ko ne vjeruje neka čita prepisku preko skaj aplikacije između branitelja(pojedinih specijalaca iz policije) Crne Gore i kavačkog klana. Sve drugo bi vodilo starim omrazama i novim podjelama bez konca i kraja. Ili je rešenje u Visokom predstavniku međunarodne zajednice koji bi imao zadatak da sačuva Milove tekovine po principu, Milo i poslije Mila. POKRET ZA PLJEVLJA