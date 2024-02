U prepunoj sali Skupštine opštine Pljevlja, a u organizaciji Narodne biblioteke „Stevan Samardžić“, sinoć je predstavljeno reprint izdanje zbornika dokumenata „Crnogorsko pitanje“ koje su priredili dr Vladimir Jovićević i dr Budimir Aleksić.

Takođe, pred zainteresovanom publikom našlo se i fototipsko, reprint izdanje „Zemljopisa Kraljevine Crne Gore“. Riječ je o udžbeniku koji je bio namijenjen učenicima 3. razreda osnovnih škola. Priredili su ga Đuro Popović i Jovan Roganović, a štampan je na Cetinju, u kraljevskoj državnoj štampariji 1911. godine.

Direktorica Bojana Đačić, juče u ulozi moderatora, naglasila je da je „Crnogorsko pitanje“, nakon punih dvadeset godina kada je štampano prvo izdanje, ponovo pred naučnom i laičkom javnosti.

„Riječ je o publikaciji koja sadrži prvorazredne istorijske izvore koje svjedoče o nacionalnom, jezičkom i vjerskom identitetu Crnogoraca“, rekla je ona.

Predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević, izrazio je veliko zadovoljstvo zbog toga što ima priliku da govori u „drugom po redu najvećem gradu Stare Hercegovine – Pljevljima“ koja su, kao i Nikšić, nešto kasnije ušla u sastav Crne Gore.

„Postavlja se pitanje zašto bi Nikšić i Pljevlja htjeli da se ujedine sa Crnom Gorom. Odgovor je jasan – zato što je to isti narod“, poručio je Kovačević i dodao da je to istorijska istina koju moramo sačuvati.

Govoreći o samoj publikaciji, Kovačević ističe da na jednom mjestu imamo sabrano ovoliko dokumenata koji nam upravo govore šta je istina.

„Ovo izdanje je prvi put izašlo kada je antisrpski projekat u Crnoj Gori krenuo u galop. To je prva zbirka dokumenata koja je trebalo da sačuva narodnu svijest, da bude zdrava do onog momenta kada će se ponovo pojaviti u snazi onih ljudi koji su šetali u litijama. Valja podsjetiti kada se nalazimo ovdje, da je prva litija bila zapravo u Pljevljima, i to je formalni početak onoga što nazivamo litijski pokret, a možemo slobodno da kažemo da je tada počela i srpska revolucija u Crnoj Gori“, kazao je Kovačević.

Stoga, nastavlja on, da nismo imali ove kaplje slobode, znanja i argumenata da nas drže „u zdravoj pameti“, vjerovatno u jednom trenutku kao narod ne bismo mogli da opstanemo.

„Nadam se da će rezultati popisa pokazati da ovaj narod ima svoje pamćenje, i da sve ono što je zapisano u ovim dokumentima, postoji duboko utkano i u srži samog naroda koji sada živi u Crnoj Gori“, rekao je, između ostalog, predsjednik Opštine Nikšić i uvaženi gost Narodne biblioteke „Stevan Samardžić“ koji je, prema riječima dr Budimira Aleksića, i najzaslužniji zbog toga što je reprint izdanje „Zemljopisa“ i ugledalo svijetlost dana.

„Koliko je važno ovo djelo, najbolje svjedoči reakcija crnogorskih separatista koji su reagovali žustro u medijima, kao da smo objavili Hitlerov Majn Kamf, a ne udžbenik za geografiju iz vremena Kraljevine Crne Gore. Kao da je riječ o subverzivnoj literaturi koja je opasna za evroatlantski put Crne Gore. A djeca su učila da su Crnogorci dio srpskog naroda, što je očigledno opasno tim strukturama“, poručio je Aleksić.

On je rekao da se širi histerija protiv Srpskog svijeta, i podsjetio na licemjerstvo ovdašnjih antisrpskih ideologa.

„Kada se otvarao studentski dom pri Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, turska asocijacija „Turski svijet“ čiji je osnivač Erdogan i čije je sjedište u Turskoj, bila je glavni finansijer. Dakle, „Turski svijet“ finansira studentski dom u Mostaru. Zamislite da je neka organizacija koja se naziva „Srpski svijet“ finansirala izgradnju nekog studentskog doma, primjera radi, na Palama…“, zapitao se Aleksić i poručio da je, govoreći o samoj knjizi,

srpski jezik jedina istorijska kategorija, za razliku od crnogorskog jezika koji je ustavna i politička kategorija, ali ne i istorijska.

„Priznajemo da je ustavna i politička kategorija, jer je zapisan u Ustavu, a da je politička kategorija jasno je da je nastao iz političkih, odnosno nacionalističkih pobuda“, jasan je Aleksić.

Nešto više o knjizi rekao je i gospodin Radomir Uljarević, kao urednik ovog izdanja „Zbornika“.

„Ovo je bio pravi izdavački poduhvat kada je prije 20 godina izašla iz izdavačke kuće „Oktoih“. Kada iskušava demon, prvo zapovijeda da budeš ono što nisi. Srpski narod je vjekovima odolijevao demonskom nalogu da budemo ono što nismo.

Tako smo, samo tri dana nakon što je ova knjiga izašla iz izdavačke kuće „Oktoih“, dobili nalog da napustimo prostorije u kojima smo bili punih 10 godina. Da ne pominjemo razne prijetnje i maltretiranja. To govori koliko je ova knjiga zaboljela falsifikatore istorije. Ova knjiga njeguje kulturu sjećanja i ona zato toliko boli one koji se zalažu za uspostavljanje novog identiteta. Ovo je vrijeme borbe protiv činjenica, ovo je vrijeme kada se uspostavljaju laž i nepravda. Sve to potiče iz nekog centra van Crne Gore, a nama se potura preko nekih ljudi koje je Njegoš okarakterisao kao „zlo domaće“, poručio je Uljarević.

Na kraju, profesor Univerziteta Crne Gore, dr Miroslav Doderović, predstavio je publici samu kompoziciju djela, analizirajući podrobnije sadržaj i strukturu djela koje broji oko 80 istorijskih dokumenata koja tretiraju „Crnogorsko pitanje“ kroz tri cjeline: jezik, crkvu i državu.

