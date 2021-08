Crveni krst prekida sa programom „Pomoć u kući“

Zbog odgovornosti prema korisnicima prekidamo sa programom „Pomoć u kući“

Opštinska organizacija Crvenog krsta Pljevlja iznenađena je optužbama gerentodomaćica kada je u pitanju njihov materijalni položaj i optužbama na račun ove organizacije, navodi se između ostalog u saopštenju Opštinske organizacije Crvenog krsta Pljevlja.

Iz OO Crveni krst Pljevlja kažu da su gerentodomaćice od samog početka bile upoznate sa visinom zarada i uslovima rada, a nakon toga su potpisale ugovor o djelu. U tom ugovoru jasno je bila naznačane visina zarade.

-Od 1. aprila usluge gerentodomaćica korsti 90 korisnika po rješenju Centra za socijalni rad. Jedan dio usluge gerentodomaćica, po tom ugovoru o djelu, korstio je osam sati, a jedan dio 16 sati mjesečno. U skladu sa pravilnikom o bližim uslovima za ostvarivanje prava na osnovu programa „Pomoć u kući“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dalje navodi da je ovoj godini došlo do izmjena u finansiranju tako da jedan dio korisnika učestvuje u participaciji u zavisnosti od svojih prihoda, a jedan dio refundira Ministarstvo finansija rada i socialnog staranja na taj način što uplaćuje sredstva Crvenom krstu Crne Gore.

-Ukupna sredstva za jul mjesec u bruto iznosu bila 2.430 eura. Iz ugovora o djelu tačno je navedeno koliko imaju radnih časova i od toga im zavise primanja, tako da su u junu, četiri 104, četiri gerento domaćice imale 112, a dvije dvije 120 radnih sati. Što znači da primanja nisu bila ista, već su se kretala od 149 do 172 eura. Na ovaj iznos obračunati su porezi i doprinosi, tako da je neto uplata bila 2.155 eura. Ostali dio sredstava uplaćen je za njihove troškove prevoza, knjigovodstvene usluge, a jedan mali dio za kancelarijski materijal, saopšteno je iz Opštinske organizacije Crveni krst Pljevlja.

Gerenetodomaćice su zaboravile da su dva mjeseca primale jednokratnu pomoć, tako da su sve, ta dva mjeseca primale po 220 eura.

-U junu primile su po 25 eura za prevoz. Što se tiče godišnjih odmora ovim ugovorom to nije regulisano, ali kada im je god trebao jdan ili više slobodnih dana izlali smo im u susret, a Crveni krst je kada je god mogao pomagao u namirnicama i sredstvima za ličnu higijenu. Sigurno je da su ovi podaci tačni jer smo u cjelokupnom periodu imali kontrolu i izvještaje slali Crvenom krstu Crne Gore, za svaki mjesec pojedinačno, tako da nas čude njihove svakodnevne sumnje da neko troši njihova sredstva. Zbog svega ovoga Opštinska organizacija Crvenog krsta Pljevlja, od početka avgusta, sa velikom dozom odgovornosti prema korisnicima, morala je da obuustavi rad na programu „Pomoć u kući“ ne želeći da ulazi u bilo kakve sporove vezane za finansije. Ako se steknu uslovi za nastavak programa mi smo spremni da pomognemo našim korsnicima, saopšteno je iz OO Crveni krst Pljevlja.