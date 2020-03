Čuturić takođe demantovao navodni napad na Čabarkapu

Pošto je jedan od dvojice Pljevljaka, koje je sugrađanin Božidar Čabarkapa (28) u policiji označio kao moguće napadače, Damir Kadribašić, dostavio reagovanje „Vijestima“ u kojem tvrdi da on nije učestvovao u napadu na Čabarkapu jer se u tom trenutku nije nalazio u Pljevljima, to je uradio i drugi, Kerim Čuturić. On je u mejlu koji je dostavio Pljevaljskom portalu negirao sve optužbe za ovaj incident. Čuturić je naveo da je, nakon višednevnih medijskih natpisa i spekulacija u vezi sa incidentom, odlučio da se obrati javnosti.

– Izjavljujem da nemam nikakve veze sa ovim incidentom niti da sam na bilo koji način umiješan u sve to. Posjedujem dokaze i svjedoke da sam u vrijeme tog incidenta bio u svojoj kući, nakon čega sam otišao na posao, gdje postoje i sigurnosne kamere koje mogu sve to da potvrde. Ne znam koji je razlog za optužbe prema meni, jer dotični mi nije intersantan niti imam bilo kakvu vezu sa njim, niti nešto protiv njega lično. Ne želim da se moje ime spominje kao učesnika u incidentu, niti da se dovodi u biko kakvu vezu sa tim. Stojim na raspolaganju policiji i istražnim organima i u svakom trenutku sam dostupan istim za sve eventualne informacije. I sam lično želim da se slučaj što prije riješi, apelujem na istražne organe da urade sve što je u njihovoj moći da rasvijetle incident, a kako bi se skinula ljaga sa moga imena, naveo je Čuturić.

izvor: pvportal.me