Čuveni holivudski reditelj osuo paljbu po Americi: „Sankcije Iranu i Venecueli NEHUMANE u doba pandemije, to je čist NEDOSTATAK LjUDSKE PRISTOJNOSTI!“

Iran neizmerno pati zbog virusa korona jer je zbog nametnutih sankcija jedina zemlja na svetu koja ne može da kupi lekove potrebne za borbu protiv pandemije

– VLADA Sjedinjenih Američkih Država otkrila je svoj prezir prema ljudskom saosećanju i globalnoj solidarnosti tako što je odbila da ukine drakonske sankcije Iranu i Venecueli tokom krize virusa korona – izjavio je poznati režiser Oliver Stoun.

Iran neizmerno pati zbog virusa korona jer je zbog nametnutih sankcija jedina zemlja na svetu koja ne može da kupi lekove potrebne za borbu protiv pandemije, naveo je Stoun u autorskom tekstu za „Njujork dejli njuz“.

Holivudska legenda osudila je i odluku Vašingtona da zadrži, a u nekim slučajevima i poveća svoje ekonomske sankcije prema zemljama poput Kube, Venecuele i Nikaragve, dok virus korona opterećuje zdravstvene sisteme širom sveta.

U slučaju Venecuele, američka prisila dovela je do toga da Međunarodni monetarni fond (MMF) odbije zahtev južnoameričke države za kredit od pet milijardi dolara za pomoć u borbi protiv pandemije.

SAD su pojačale pritisak na Karakas usred globalne zdravstvene krize, optužujući vladu za trgovinu drogom i pozivajući na „tranzicijsku vladu“ koja bi zamenila predsednika Nikolasa Madura.

Mnogonagrađivani filmski stvaralac i aktivista rekao je da je zdravstvena kriza pokazala nehumanost spoljne politike Vašingtona.

– Trenutna pandemija otkriva ne samo krajnje neuspehe naše vlade da zaštiti svoje građane, već i duboki nedostatak ljudske pristojnosti u odnosima sa drugim zemljama – jasan je Stoun.

Stoun je pozvao na „ozbiljno moralno samopreispitivanje“ u SAD upozoravajući da je bezbroj života ugroženo ukoliko ne bude „momentalne promene kursa“.

Iran je registrovao skoro 3.900 smrtnih slučajeva od virusa korona i 62.000 potvrđenih slučajeva zaraze, prema podacima Univerziteta „Džons Hopkins“.

Predsednik Hasan Rohani je rekao da je kriza „sjajna prilika da se Amerikanci izvine … i ukinu nepravedne sankcije Iranu“.

