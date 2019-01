Đačić ukida slobodu i prava građana

Iz Pljevalja se cijeloj Crnoj Gori šalje poruka da su zvanično suspendovana prava i slobode građana. Suspendovano je pravo na slobodnu riječ. Nakon što je predśednik opštine Pljevlja odbijajući da odgovori na pitanja novinaru „Dana“ Božu Jelovcu, izvrgao ruglu novinarstvo, nastao je tajac. Muk i sa najviše državne istance, Ministrstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava. Tišina među novinarima.

Obrazlažući svoj postupak, Đačić je kazao da se na taj korak odlučio jer je Jelovac u ulozi aktiviste NVO učestvovao u organizaciji proslave „Sto godina od oslobođenja i ujedinjenja“ i vodio harangu protiv Mersudina Halilovića koji nije dozvolio taj skup u „Domu Vojske“.

U modernoj Crnoj Gori, onakvoj kakva težimo da bude, takve manifestacije predstavljaju kamen spoticanja razvoju i prosperitetu, dešavanja iz toga perioda su daleko od ujedinjenja a još dalje od oslobođenja, ali je činjenica da postoji dio građana koji na žalost razmišlja i na taj način.Šta ćemo sa njima?Izopštićemo ih, proćerati kao što „smo“ devedesetih proćerivali Bošnjake, koji su danas, čast izuzecima to zaboravili, pa nesebično od izbora do izbora podržavaju progonitelje koji su odložili puške a naoštrili pero, da ih odbrane od pera novinara?

Razumijem tadašnju odluku Halilovića, kao i pritisak koji je trpio nakon donošenja iste, ali to je u opisu njegovoga posla.Kao što je u opisu posla predśednika opštine da odgovori na pitanja novinara.I na pitanja Jelovca, jer je i on građanin, valjda.Građanin koji je želio postaviti pitanja u svojstvu novinara pa njegovi lični stavovi ne bi smjeli uticati na odluku predśednika da li da odgovori ili ne.A Zenka, Đačić i Halilović su u službi građana.Ili bi trebali biti jer ih građani plaćaju.Pa i Jelovac.Osim ako on nije građanin…

Radan Raičević

VD predśednik OO PzP